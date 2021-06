Atlético-MG tem principal teste da temporada contra o São Paulo

O Galo terá no Tricolor paulista um adversário com investimento semelhante, elenco recheado de opções e também candidato aos principais títulos do ano

O Atlético-MG está em dia com os objetivos da temporada: campeão mineiro e classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores e da Copa do Brasil.

Agora, até o fim de junho, o time comandado por Cuca terá uma folga nos torneios de mata-mata e poderá focar somente na disputa do Campeonato Brasileiro. O duelo contra o São Paulo, neste domingo, às 16h, no Mineirão, é, até aqui, o principal teste para o elenco atleticano.

Ainda com desfalques importantes devido à Copa América, o Galo terá no Tricolor paulista um adversário com investimento semelhante, elenco recheado de opções e também candidato aos principais títulos do ano.

O São Paulo tem um início de temporada, a exemplo do Atlético-MG, com objetivos alcançados: campeão paulista, classificado na Libertadores e na Copa do Brasil. Após a chegada do técnico Hernán Crespo, o Tricolor paulista se mostra uma equipe mais equilibrada com ataque forte e defesa mais consistente.

O lateral-direito Mariano afirma que o Galo terá pela frente o adversário mais desafiador até aqui na temporada.

“Na questão de elenco, de jogadores, é uma equipe que vamos enfrentar de igual para igual. Questão de clube, estrutura também. Sabemos da dificuldade que será não só para nós, mas para o São Paulo também”, destaca.

O São Paulo vem de goleada histórica por 9 a 1 sobre o 4 de Julho-PI pela Copa do Brasil. Mariano admite que os jogadores do Atlético-MG já estão estudando o adversário há algum tempo, mas confia na força do elenco atleticano para vencer neste domingo:

“Sabemos sim da força do São Paulo, da força do seu ataque. Jogando com três zagueiros, a força no ataque aumentou muito mais porque tem essa segurança lá atrás. Já estávamos analisando a equipe do São Paulo, ela vem em uma crescente após a chegada do Crespo. Mas nosso time está bem focado, vindo de uma evolução muito grande, os números mostrando isso, as classificações tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil mostram isso também.”

Balanço da temporada do Galo

Ao todo, o Atlético-MG fez 25 jogos, com 17 vitórias, quatro empates e três derrotas. No Campeonato Mineiro, fez valer o favoritismo e levantou a taça. Os principais adversários históricos, Cruzeiro e América-MG, possuem um orçamento bem inferior. Na fase classificatória, ainda no inicio de trabalho de Cuca, o Galo foi derrotado pela Raposa. O Coelho foi adversário por três vezes no Estadual, inclusive na decisão do torneio. O Atlético-MG venceu por 3 a 1 na fase inicial, e foi campeão após dois empates por 0 a 0 na final.

Pela Copa Libertadores, a campanha foi a melhor geral na fase de grupos. Em seis jogos, o time alvinegro somou 16 pontos, com cinco vitórias e um empate. Porém, na teoria, o Galo não enfrentou nenhum concorrente ao título da competição. Cerro Porteño-PAR (segundo colocado), América de Cali-COL e Deportivo La Guaira-VEN são equipes com investimento e folhas de pagamentos bem inferiores.

Na Copa do Brasil, o Atlético-MG eliminou o Remo na terceira fase com duas vitórias: 2 a 0, em Belém, e 3 a 1, em Belo Horizonte. Sem sustos, a equipe comandada por Cuca era o favorita e também correspondeu às expectativas.

No Brasileirão, Fortaleza e Sport Recife foram os adversários nas duas primeiras rodadas. Na estreia, um revés por 2 a 1, de virada, para o Fortaleza, no Mineirão. Apesar da boa fase da equipe cearense, o resultado foi considerado um tropeço porque, na teoria, o Fortaleza não será um postulante ao título. Na semana seguinte, o Galo se recuperou ao vencer o Sport Recife, na Ilha do Retiro, por 1 a 0.