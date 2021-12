Atlético-MG tem parte das premiações bloqueadas por dívida com agente de Bernard

O agente Giuliano Bertolucci conseguiu o bloqueio de R$ 6,3 milhões das premiações do Atlético-MG por causa da dívida do clube com o empresário pela venda de Bernard para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, ainda em 2013.



A GOAL obteve a decisão assinada pelo juiz Fernando Lamego Sleumer em 2 de dezembro passado. Curiosamente, o documento foi registrado no dia em que o clube garantiu o título do Campeonato Brasileiro e a premiação de R$ 33 milhões.

A decisão, contudo, não se limita à premiação do Brasileirão, mas às bonificações de outros torneios. O Galo ainda disputa a final da Copa do Brasil diante do Athletico-PR — a ida será no Mineirão, em Belo Horizonte, no domingo (12), e a volta acontece na Arena da Baixada, em Curitiba, na próxima quarta-feira (15). O campeão do torneio leva R$ 56 milhões, enquanto o vice fatura R$ 23 milhões.

A cobrança de Giuliano Bertolucci é por causa da venda de Bernard ao Shakhtar Donetsk, ocorrida em agosto de 2013.



À época, os ucranianos pagaram 25 milhões de euros (R$ 75 milhões na cotação daquele período), e a negociação foi intermediada pelo agente de futebol, que também representa o meia-atacante.