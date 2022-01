Atlético-MG tem acordo verbal com Diego Godín para a vaga de Junior Alonso

O Atlético-MG já tem um acordo verbal com Diego Godín para 2022. O zagueiro de 35 anos fechará com o clube por uma temporada logo após a venda de Junior Alonso ser sacramentada ao Krasnodar, da Rússia.

A diretoria do Galo costurou um acordo com o experiente defensor, que se destacou com as cores do Atlético de Madrid e da seleção uruguaia. O atleta acerta a sua rescisão com o Cagliari, da Itália, para se mudar para o Brasil.

Já há acordo financeiro entre as partes — os valores estão abaixo do teto do clube, que é na casa de R$ 1,3 milhão, valor que é pago mensalmente ao atacante Hulk.

O Atlético-MG aguarda apenas a venda de Junior Alonso ao futebol russo, que renderá US$ 8 milhões (R$ 45,3 milhões na cotação atual) aos cofres do clube, para anunciar o uruguaio. A ideia é que ele seja o substituto de Alonso no elenco.

Diego Godín participou de 12 dos 22 jogos do Cagliari na atual temporada. O defensor de 35 anos foi titular em dez oportunidades e deu uma assistência no período. Ele sofreu com algumas lesões musculares durante a sua passagem pelo clube.

O uruguaio é visto como um nome experiente e que pode contribuir na defesa atleticana em 2022. Ele foi campeão da Liga Europa em duas oportunidades, venceu uma edição do Campeonato Espanhol e também faturou a Copa América por sua seleção.