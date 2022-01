Atlético-MG sub-20 na Copinha 2022: próximo jogo, classificação e mais da campanha

O tricampeão Atlético-MG aparece como um dos elencos sub-20 que desenvolvem expectativas para a Copinha 2022, apesar de não ter conseguido o primeiro lugar na fase de grupos, mas ainda sim se classificou para a próxima fase na segunda colocação.

Com o fim da participação nesta parte do torneio, o Galinho marca duas vitórias e uma derrota, quando derrotado para o Linense, por 1 a 0, no sábado (08). Como citado, o Atlético é três vezes vencedor da competição: bicampeão em 1975 e 1976, além de sua última conquista, em 1983.

Qual o próximo jogo do Galinho? Qual sua classificação na competição? A seguir, a GOAL te mostra todas as informações sobre o Atlético-MG sub-20 na Copinha de 2022.

Qual o próximo confronto do Atlético-MG sub-20 pela Copinha 2022?

Depois de conseguir a classificação em segundo lugar na fase de grupos, o Galinho irá enfrentar o Mirassol na segunda fase do torneio.

Isso acontece pois: o Mirassol se classificou em primeiro colocado do Grupo 3, enquanto o Atlético-MG ficou em segundo no Grupo 4. Ou seja, o primeiro lugar do Grupo 3 enfrenta o segundo do Grupo 4, da mesma forma que o segundo do Grupo 3 enfrentará o primeiro do Grupo 4, fazendo com que os duelos sejam Mirassol x Atlético-MG e Linense x Sport, respectivamente.

Como está a classificação do Atlético-MG na Copinha 2022?

CLUBE PARTIDAS PONTOS VÍTORIAS EMPATES DERROTAS GOLS MARCADOS GOLS SOFRIDOS SG Linense 3 7 2 1 0 8 2 +6 Atlético-MG 3 6 2 0 1 4 2 +2 Desportivo Aliança 3 4 1 1 1 6 5 +1 Andirá 3 0 0 0 3 0 9 -9

Outros detalhes do Atlético-MG na Copinha 2022

Nomeado como grande promessa do Galinho, o meio-campista Rubens, de 20 anos, foi artilheiro do clube em 2021 e chega como um dos melhores atletas do elenco na temporada.

Em três jogos disputados, o atleta marcou três gols nesta edição da Copa São Paulo. Além de Rubens, o atacante Guilherme Santos auxiliou na vitória por 3 a 1 sobre o Desportivo Aliança, com um gol e uma assistência, com boa participação no duelo.

O clube, inclusive, enfrentou alguns desfalques devido ao coronavírus, por isso vale observar o elenco com atenção, dando destaque aos substitutos que podem ser necessários em momentos da competição.