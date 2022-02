Atlético-MG se acerta com Pavón sem abrir mão da proteção jurídica

O Atlético-MG se acertou com o atacante Cristian Pavón, que tem contrato com o Boca Juniors-ARG até julho de 2022. No entanto, se resguardou juridicamente no contrato em caso de um eventual problema extracampo do atleta, conforme apurado pela GOAL.

A diretoria se blinda a fim de evitar qualquer tipo de imbróglio com o argentino de 26 anos, que chegará à Cidade do Galo depois de ficar livre no mercado da bola.

Cristian Pavón já tem pré-contrato firmado com os mineiros e é esperado em Belo Horizonte no segundo semestre de 2022. O jogador conta com o aval do técnico Antonio Mohamed, conhecido como El Turco. As tratativas para a sua contratação se iniciaram antes da chegada do treinador ao clube brasileiro.

Pavón não será utilizado pelo Boca Juniors no primeiro semestre de 2022. O atacante treinará em separado e só deve voltar a atuar quando se transferir para o futebol brasileiro.

Em retaliação ao atleta por causa do compromisso firmado com o Atlético-MG, a diretoria do clube argentino não pretende inscrevê-lo na disputa da atual edição da Copa Libertadores. Ele tem que cumprir seis jogos de suspensão no torneio justamente por causa de uma punição da Conmebol após a disputa das oitavas de final contra o Galo, no fim do ano passado.

No cenário atual, uma chegada antecipada do jogador ao Brasil, como aconteceu com o volante Otávio, que pertencia ao Bordeaux, da França, está descartada.