Atlético-MG x São Paulo: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Na caça ao líder, o Atlético-MG recebe o São Paulo na noite deste sábado (2), a partir das 21h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Depois de vencer o Flamengo com autoridade, o Atlético-MG se colocou de vez na briga pelo título nacional. O Galo é o terceiro colocado, com 63 pontos, mas reconhece que a missão é difícil.

"Tomara que a gente faça a nossa parte. A outra parte não é nossa. Vamos fazendo o que podemos, o que podemos era chegar até aqui. Já estamos classificados entre os seis primeiros, brigando pelos quatro, que nos daria uma possibilidade maior na Libertadores. Seria um tipo de pote com os adversários em mais condição. Brigar por um lugar maior que esse temos que fazer o nosso trabalho, que é o que estamos fazendo. Os outros que joguem. Lá atrás, não fizemos por merecer, quem sabe vamos receber o castigo agora, fazer o que", disse o técnico Felipão.

Do outro lado, o São Paulo não tem mais pretensões na competição, já que eliminou qualquer possibilidade de rebaixamento. Campeão da Copa do Brasil, o Tricolor tem vaga garantida na Copa Sul-Americana, mas promete ânimo para a reta final do Brasileirão.

"Mesma motivação. Sempre buscando o melhor resultado positivo e respeitando Atlético-MG e Flamengo. O trabalho segue, é uma sequência normal e não podemos nos dar por satisfeitos. Temos que ir trabalhando, intensificando e melhorando o rendimento do grupo", afirmou o treinador Dorival Júnior.

Em 86 jogos disputados entre as equipes, o Atlético-MG soma 31 vitórias, contra 28 do São Paulo, além de 27 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2023, o Galo venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson, Saravia, Mauricio, Jemerson, Arana, Otávio, Edenílson, Igor Gomes, Hulk e Paulinho.

São Paulo: Rafael, Rafinha, Arboleda, beraldo, Welington, Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato, Lucas Moura, Michel Araújo e Juan.

Desfalques

Atlético-MG

Sem desfalques confirmados.

São Paulo

Não há desfalques confirmados.

Quando é?