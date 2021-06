Atlético-MG x São Paulo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (13), pela terceira rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Atlético-MG e São Paulo se enfrentam neste domingo (13), às 16h (de Brasília), no Mineirão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, após garantirem a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo na Globo, na TV aberta, e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x São Paulo DATA Domingo, 13 de junho de 2021 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva (RS) e Michael Stanislau (RS)

Quarto árbitro: Ronei Cândido (MG)

VAR: Daniel Nobre (RS)

Assistente VAR: André da Silva (RS)

ONDE VAI PASSAR?



Galo busca a segunda vitória no Brasileirão 2021 / Foto: Bruno Cantini / Atlético-MG

A Globo, na TV aberta, e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo deste domingo, às 16h. Na Goal, você acompanha a partida em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de eliminar o Remo na terceira fase da Copa do Brasil, o Atlético-MG volta suas atenções para o Brasileirão, de olho na segunda vitória consecutiva no torneio.

Para o confronto, o técnico Cuca deve ter Igor Rabello e Jair entre os titulares, enquanto Gabriel e Tchê Tchê, por questões contratuais, estão fora.

Já o São Paulo, embalado com a goleada aplicada sobre o 4 de Julho por 9 a 1 na Copa do Brasil, busca a primeira vitória no Brasileiro.

Hernán Crespo segue sem contar com Daniel Alves, Luan e Martín Benítez.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Guga, Igor Rabello, Réver e Dodô; Allan e Jair; Hyoran, Nacho e Arana (Keno); Hulk.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Bruno Alves, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Rodrigo Nestor, Liziero, Gabriel Sara e Reinaldo; Luciano e Pablo (Eder).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 0 x 1 Atlético-MG Brasileirão 6 de junho de 2021 Atlético-MG 2 x 1 Remo Copa do Brasil 10 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Atlético-MG Brasileirão 16 de junho de 2021 19h (de Brasília) Atlético-MG x Chapecoense Brasileirão 21 de junho de 2021 20h (de Brasília)

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 2 x 0 São Paulo Brasileirão 5 de junho de 2021 São Paulo 9 x 1 4 de Julho Copa do Brasil 8 de junho de 2021

Próximas partidas