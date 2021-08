Atlético-MG x River Plate: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta (18), pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Atlético-MG enfrenta o River Plate nesta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. Como venceu o primeiro duelo por 1 a 0, o Galo tem a vantagem do empate para avançar à semifinal. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

O jogo terá a volta da torcida no Mineirão e a torcida atleticana demonstrou muita animação ao esgotar rapidamente os 16 mil ingressos colocados a venda.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x River Plate DATA Quarta-feira, 18 de agosto de 2021 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, BH HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Roberto Tobar (CHI)

Assistentes: Christian Schiemman (CHI) e Claudio Rios (CHI)

VAR: Andrés Cunha (URU)

Assistentes VAR: John Leon (COL) e Gustavo Tejera (URU)

ONDE VAI PASSAR?



Galo busca avançar na Libertadores / Foto: Getty Images

A Conmebol TV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira. Na Goal, você acompanha a partida em tempo real.

Qual o número da Conmebol TV?

Sky

canais 220 e 221 SD; 620 e 621 HD

os canais também estarão disponíveis no Sky Play, serviço de streaming da operadora

Net/Claro

canais 711, 712, 713 e 714

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de vencer por 1 a 0, na Argentina, o Atlético-MG terá o reencontro com a torcida no Mineirão, valendo vaga à semifinal da Libertadores.

Para a decisão, o técnico Cuca não poderá contar com Nacho Fernández, suspenso, após ser expulso no jogo de ida. No entanto, Allan e Zaracho pode retornar.

"Substituir o Nacho não é fácil. Ele é um cara importantíssimo. Você não tem ideia da liderança que ele exerce sem falar. Posicionamento aqui, lá. É uma liderança nata que a gente tem, apesar do pouco tempo que ele tem de casa", analisou o treinador.

Do outro lado, o River Plate entra em campo precisando vencer para seguir na disputa pelo título.

Enzo Pérez, suspenso, Javier Pinola, lesionado, e Gonzalo Montiel, vendido ao Sevilla, desfalcam a equipe argentina.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Zaracho; Savarino, Hulk e Vargas.

Provável escalação do River Plate: Franco Armani; Milton Casco, Paulo Díaz, David Martínez e Fabrizio Angileri; Bruno Zuculini, Enzo Pérez, Nicolas De La Cruz e Jorge Carrascal; Braian Romero e Julian Álvarez.

Qual é a campanha do Atlético-MG na Libertadores 2021?

Invicto e líder do grupo H com 16 pontos, o Atlético-MG terminou a primeira fase conquistando cinco vitórias e um empate na Libertadores, enquanto nas oitavas eliminou o Boca Juniors nos pênaltis.

La Guaira 1 x 1 Atlético-MG - 21 de abril de 2021

Atlético-MG 2 x 1 América de Cali - 27 de abril de 2021

Atlético-MG 4 x 0 Cerro Porteño - 4 de maio de 2021

América de Cali 1 x 3 Atlético-MG - 13 de maio de 2021

Cerro Porteño 0 x 1 Atlético-MG - 19 de maio de 2021

Atlético-MG 4 x 0 La Guaira - 25 de maio de 2021

Boca Juniors 0 x 0 Atlético-MG - 13 de julho de 2021

Atlético-MG 0 (3) x (1) 0 Boca Juniors - 20 de julho de 2021

Olimpia 0 1 x 1 Atlético-MG - 11 de agosto de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA River Plate 0 x 1 Atlético-MG Libertadores 11 de agosto de 2021 Atlético-MG 2 x 0 Palmeiras Brasileirão 14 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Atlético-MG Brasileirão 23 de agosto de 2021 20h (de Brasília) Fluminense x Atlético-MG Copa do Brasil 26 de agosto de 2021 21h30 (de Brasília)

RIVER PLATE

JOGO CAMPEONATO DATA River Plate 0 x 1 Atlético-MG Libertadores 11 de agosto de 2021 River Plate 2 x 0 Vélez Campeonato Argentino 14 de agosto de 2021

Próximas partidas