Atlético-MG renova com joia da base e estabelece multa em R$ 320 milhões

O Atlético-MG acertou a renovação do lateral direito Carlos Daniel, de 19 anos. O jogador, que está no clube desde 2017, assinou contrato até julho de 2023. A Goal apurou que a sua multa rescisória para o futebol internacional é de 50 milhões de euros (R$ 320 milhões na cotação atual).

A multa rescisória para o futebol brasileiro, que considera o valor do salário do atleta, é de R$ 18 milhões, conforme apurado pela reportagem. O jogador firmou a sua permanência na Cidade do Galo após reunião nessa quinta-feira (4).

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Carlos Daniel disputou 121 jogos pelo clube que defende desde a categoria sub-15. Ele é o recordista de atuações nas divisões de base do time de Belo Horizonte.

"Era um sonho [chegar ao Atlético], não só para mim, mas para minha família toda. Cheguei aqui com 14 anos, e essa renovação era um dos principais objetivos da minha carreira. Agora, tenho como meta atingir esses números também no profissional e fazer história dentro do clube", afirmou o atleta.

O lateral, que se prepara para disputar o jogo de volta da semifinal do Brasileirão sub-20, no domingo (7), às 11h (de Brasília), diante do Internacional, afirmou que está confiante para conseguir a classificação para a grande final do torneio e continuar em busca de mais um título para a base atleticana. O primeiro jogo da semifinal acabou empatado em 0 a 0.

"Trabalhamos e treinamos firme durante a semana, assistimos ao vídeo do primeiro jogo e analisamos onde podemos melhorar para chegar no domingo, alcançarmos a segunda final consecutiva e seguirmos em busca do bicampeonato", completou.