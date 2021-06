Atlético-MG x Remo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (10), pela terceira fase da Copa do Brasil; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Atlético-MG recebe o Remo nesta quinta-feira (10), às 19h (de Brasília), no Mineirão, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, podendo perder por até um gol de diferença para avançar às oitavas de final, após ter vencido o primeiro duelo por 2 a 0. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x Remo DATA Quinta-feira, 10 de junho de 2021 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jefferson Ferreira (GO)

Assistentes: Cristhian Passos (GO) e Leone Carvalho (GO)

Quarto árbitro: Antonio Marcio Teixeira (MG)

ONDE VAI PASSAR?



Galo estreia na Copa do Brasil 2021 / Foto: Bruno Cantini / Atlético-MG

O SporTV e Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quinta-feira, às 19h. Na Goal, você acompanha a partida em tempo real.

Quais são os canais do SporTV?

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após ter vencido o primeiro jogo por 2 a 0, o Atlético-MG entra em campo podendo perder por até um gol para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil, enquanto o Remo precisa de três gols de diferença para se classificar no tempo normal, ou repetir o placar da ida para levar a decisão para os pênaltis.

Para o confronto, o Remo não terá à disposição o zagueiro Suéliton e o atacante Lucas Tocantins, lesionados.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Mariano, Réver, Igor Rabello e Dodô; Allan (Jair), Tchê Tchê (Zaracho) e Nacho Fernández; Savinho (Sasha), Hulk e Marrony.

Provável escalação do Remo: Vinícius; Thiago Ennes, Romércio, Rafael Jansen e Marlon; Anderson Uchôa, Lucas Siqueira e Felipe Gedoz; Jefferson, Dioguinho e Renan Gorne.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Remo 0 x 2 Atlético-MG Copa do Brasil 2 de junho de 2021 Sport 0 x 1 Atlético-MG Brasileirão 6 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x São Paulo Brasileirão 13 de junho de 2021 16h (de Brasília) Internacional x Atlético-MG Copa do Brasil 16 de junho de 2021 19h (de Brasília)

REMO

JOGO CAMPEONATO DATA Remo 0 x 2 Atlético-MG Copa do Brasil 2 de junho de 2021 Remo 1 x 0 Brasil de Pelotas Série B 5 de junho de 2021

Próximas partidas