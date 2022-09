Atlético-MG recusa contraproposta de Cury por fim de dívida de R$ 64 milhões

Clube e agente concordaram em desconto de 30% — dívida cairia para R$ 45 milhões —, mas a forma de pagamento emperrou o acordo entre as partes

A negociação entre Atlético-MG e André Cury ainda não teve um desfecho. O Galo recusou a contraproposta feita pelo agente, e as tratativas devem ganhar novos capítulos nos próximos dias, como soube a GOAL.

O presidente do clube, Sérgio Coelho, propôs parcelamento em cinco anos e desconto de 30% ao empresário para quitar a dívida, avaliada em R$ 64,287 milhões. O intermediário fez uma contraproposta, aceitando o desconto desde que o pagamento do valor fosse à vista. A cúpula recusou a solicitação nessa quinta-feira (8).

Com o desconto solicitado pelo Atlético-MG, a pendência com o agente cairia de R$ 64,287 milhões para cerca de R$ 45 milhões. Este, inclusive, era o valor inicial tratado pelas partes, ainda no fim de 2021.

À época, o Galo propôs um ano de carência e parcelamento em 60 meses. O empresário estava disposto a receber desta forma, mas recuou depois que a diretoria tentou repassar a dívida de Fred com o clube para o agente — o débito está avaliado em cerca de R$ 38 milhões atualmente.

O clube tem proposto entre 50% e 60% de desconto aos credores com o intuito de pagar dívidas. O clube acertou os moldes da venda do Diamond Mall à Multiplan por R$ 340 milhões e pretende usar o valor para quitar pendências financeiras.

A proposta feita a André Cury se dá porque o agente tem uma série de hipotecas e uma ação para bloquear R$ 13,4 milhões da venda do centro comercial. A diretoria pretende chegar a um acordo com o empresário para evitar problemas no negócio com a Multiplan.

O intermediário, por outro lado, descarta receber o valor de forma parcelada porque teme a transformação do clube em SAF (Sociedade Anônima do Futebol). Com esta mudança, os mineiros poderiam pagar o valor de maneira diferente da acordada após a transformação, prevista para dezembro.

Sem negócio, André Cury acionou a justiça comum e a CNRD (Câmara Nacional de Resolução de Disputas) da CBF para receber os valores. Ele moveu 28 ações por causa de negociações envolvendo 19 atletas que passaram pelo clube. Há débitos por nomes como Lucas Pratto, Luan, Rosinei, Frickson Erazo, Eduardo Vargas, Guilherme Arana e outros. O clube reconhece todos os débitos, mesmo os 26 que apresentou contestações.

Veja, abaixo, a lista detalhada de cobranças de André Cury ao Atlético-MG:

Atleta Dívida Guilherme Arana R$ 2,838 milhões Rafael Dudamel R$ 1,113 milhão Dylan Borrero R$ 2,450 milhões Leadrinho* R$ 948 mil Léo Sena* R$ 1,564 milhão Luan* R$ 1,960 milhão Zé Welison* R$ 4,764 milhões Maicosuel* R$ 3,075 milhões Erazo* R$ 11,660 milhões Terans* R$ 3,827 milhões Rómulo Otero** R$ 4,755 milhões Eduardo Vargas R$ 5,653 milhões Denilson R$ 2,972 milhões Vina R$ 1,377 milhão Rosinei R$ 322 mil Marcos Rocha R$ 1,260 milhão Mansur R$ 5,752 milhões Franco Di Santo R$ 1,728 milhão Lucas Pratto R$ 6,708 milhões TOTAL R$ 64,287 milhões

*Duas ações

**Três ações