Atlético-MG receberá R$ 5 milhões por venda de Guilherme Castilho ao Cuiabá

Mineiros manterão 20% dos direitos econômicos do jogador após a sua ida para o clube do Centro-Oeste. Negócio está selado nos bastidores

O Atlético-MG vai faturar cerca de R$ 5 milhões pela venda de Guilherme Castilho ao Cuiabá no mercado da bola, como soube a GOAL.

As tratativas para a ida do meio-campista ao clube do Centro-Oeste está encaminhada. Dono de 70% dos direitos econômicos, os mineiros permanecerão com 20% dos direitos do jogador para uma futura venda do atleta.

O Mirassol, que detém 30% dos direitos econômicos do volante, também negocia a sua fatia do atleta ao clube do Mato Grosso. O meio-campista está perto de se mudar para o clube e assinar um novo contrato em definitivo.

A venda de Guilherme Castilho é celebrada nos bastidores do Atlético-MG. Sem espaço com o antigo treinador do clube, Turco Mohamed, ele não deveria ter muitas chances no elenco principal, mesmo com a volta de Cuca ao comando do time na Cidade do Galo.

Em 2022, o jogador de 22 anos fez nove partidas pelo elenco alvinegro, sendo titular em apenas três oportunidades. No período, disputou 290 minutos e teve pouco tempo para se firmar. A sua última aparição foi 25 de junho passado, na vitória por 3 a 2 sobre o Fortaleza, no Mineirão, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.