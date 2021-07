Atlético-MG recebe proposta da Dinamarca por Marrony e quer manter 10% dos direitos

Atacante de 22 anos interessa ao Midtjylland, que disputa a segunda fase preliminar da Liga dos Campeões

O atacante Marrony pode estar de saída do Atlético-MG. O clube mineiro recebeu uma proposta de um clube da Dinamarca interessado em contar com o futebol do atacante de apenas 22 anos.

O Midtjylland ofereceu 4 milhões de euros (cerca de R$ 24 milhões na cotação atual) por Marrony. O Galo quer que esse valor seja por 70% dos direitos dele para manter 10% de uma futura venda.

O valor que o clube mineiro receberia é similar aos R$ 21 milhões investidos na contratação do jogador em julho de 2020. Na época, Marrony estava no Vasco e assinou contrato com o Atlético-MG até 2025.

Desde então, foram 63 jogos e 10 gols. O atacante nunca conseguiu se firmar como titular da posição, mas ocupa um papel de reserva muito utilizado no decorrer da temporada. Em 2021, já soma 25 partidas.

No momento, Marrony está no departamento médico do Galo. O atacante torceu o joelho direito durante a vitória sobre o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, no início de julho e deve iniciar a transição para a preparação física ainda esta semana.

Vice-campeão dinamarquês na última temporada, o Midtjylland briga com o Celtic na segunda fase pré-eliminatória da Liga dos Campeões sonhando com uma vaga nos grupos da competição.

A equipe dinamarquesa já tem outros brasileiros no elenco. São eles: o zagueiro Juninho, ex-Palmeiras e Bahia, o lateral Paulinho, também ex-Bahia, o meia Evander, revelado no Vasco, Charles, meia ex-Ceará, e Júnior Brumado, que atuou pelo Bahia no futebol brasileiro.