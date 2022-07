Atlético-MG recebe ofertas por shopping, mas Multiplan tem prioridade em compra

Mineiros querem vender 49,9% das ações do shopping Diamond Mall para pagarem dívidas passadas. Negociações estão em curso

O Atlético-MG recebeu mais de uma oferta pela venda de 49,9% do shopping Diamond Mall. Os interessados são tratados em sigilo, mas toda proposta enviada ao clube deve ser repassada à Multiplan, gestora do centro comercial e de outros locais espalhados pelo Brasil.

Conforme apurado pela GOAL, há uma cláusula no contrato do Galo com a empresa que exige que qualquer proposta pelo percentual do clube deve ser apresentada antes do acordo.

A Multiplan tem preferência na aquisição do percentual. Portanto, se as ofertas forem igualadas, a gestora do local se tornará a detentora da fatia que pertence ao clube.

A GOAL apurou que o Atlético-MG levará, nos próximos dias, todas as ofertas recebidas à diretoria da Multiplan. O clube aguardará, na sequência, uma posição da empresa sobre os valores já apresentados.

As propostas entregues ao clube estão na casa de R$ 330 milhões, valor projetado pela diretoria na apresentação feita ao Conselho Deliberativo. Entretanto, há uma ala da cúpula que acredita que é possível um valor maior, na casa de R$ 350 milhões. Os mineiros desejam definir a situação em breve, ainda durante o mês de julho.

A atual dívida do Atlético supera R$ 1,3 bilhão. O clube imagina que será possível, com a venda que pode chegar a R$ 330 milhões, reduzir o débito em R$ 400 milhões. Há a expectativa de liquidar boa parte dos empréstimos bancários e débitos com agentes e intermediários.

Por que o Atlético-MG tem um shopping?

O Atlético-MG é dono do shopping porque é o proprietário do terreno. Em 1926, o clube realizou uma permuta com a Prefeitura de Belo Horizonte e cedeu um campo antigo campo em troca do quarteirão onde está localizado o centro comercial. No espaço, foi construído o Estádio Antônio Carlos. O campo foi inaugurado em 1929 e utilizado até 1969. A sua demolição aconteceu em 1994, para a construção do shopping Diamond Mall.