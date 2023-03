Atlético-MG x Real Brasília ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão feminino

Equipes se enfrentam neste domingo (26), pela quinta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Betim, o Atlético-MG enfrenta o Real Brasília na tarde deste domingo (26), a partir das 15h (de Brasília), pela quinta rodada do Brasileirão feminino. A partida não teve a transmissão confirmada.

Vindo de derrota, o Atlético-MG tenta se reabilitar no campeonato. O time está na 12ª posição, com 3 pontos marcados (uma vitória e três derrotas). Já o Real Brasília tem campanha semelhante a do rival e vem logo atrás, em 13º lugar, também com 3. As equipes sabem que precisam pontuar para se distanciarem da zona de rebaixamento.

Prováveis escalações

Atlético-MG feminino: Raissa, Ludmila, Ingrid, Jorelyn, Karol, Luciana, Emily, Day, Katielle, Soraya e Barbara Santos.

Real Brasília feminino: Ana Lucia, Damiana, Nenê, Lady Andrade, Petra, Isabela, Gabrielly, Lay, Julia, Rafaela Soares e Karla.

Desfalques

Atlético-MG

Sem desfalques confirmados.

Real Brasília

Não há desfalques confirmados.

Quando é?