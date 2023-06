Atlético-MG x Real Ariquemes ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão feminino

Equipes se enfrentam neste domingo (4), pela 14ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Atlético-MG recebe o Real Ariquemes na noite deste domingo (4), às 15h (de Brasília), no Sesc Alterosas, em Belo Horizonte, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida não teve transmissão confirmada.

Vindo de derrota no jogo passado, o Atlético-MG permanece em 13º lugar, com 12 pontos. Já o Real Ariquemes também perdeu na rodada anterior e é o 15º colocado, com 9 pontos.

Prováveis escalações

Atlético-MG feminino: Nicole, Bruna, Katielle, Soraya, Barbara, Ana Carolina, Leidi, Manu, Day, Gabi e Emily.

Real Ariquemes feminino: Leticia, Luana, Karol Lins, Mafe, Naiane, Lira, Nayra, Amanda, Laura, Maria e Victoria.

Desfalques

Atlético-MG

Não há desfalques confirmados.

Real Ariquemes

Sem desfalques confirmados.

Quando é?