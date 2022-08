Atlético-MG quer replicar América-MG ao se tornar SAF; Clube busca investidores

Clube tem planejamento completo para se transformar em Sociedade Anônima do Futebol em dezembro. Porém terá cautela ao buscar investidores

O Atlético-MG planeja repetir o que foi feito pelo América-MG na transformação em SAF (Sociedade Anônima do Futebol). A GOAL apurou que o adversário de Minas Gerais tornou-se uma referência nos bastidores da Cidade do Galo.

O Coelho se tornou clube-empresa em dezembro de 2021. No entanto, foi cauteloso na busca por parceiros que pudessem investir no futebol. O clube tinha um objetivo: encontrar uma empresa disposta a investir cerca de R$ 150 milhões. As negociações só avançaram no início de agosto.

O Galo se tornará uma SAF no fim de 2022 — esta decisão já foi tomada pela atual gestão do clube. Depois disso, trabalhará com cautela para encontrar um investidor que pague o valor considerado justo pela cúpula: R$ 1 bilhão por 50% das ações do futebol.

O Atlético-MG não terá pressa nas decisões sobre a SAF, mas deseja a participação de um investidor que não esteja na diretoria do clube atualmente, como soube a GOAL. Os mecenas — Rafael Menin, Renato Salvador, Ricardo Goulart e Rubens Menin — não estão dispostos a investir neste momento, e o clube terá um percentual já determinado no acordo.

A situação do Cruzeiro é um exemplo: o arquirrival do Galo manteve 10% das ações do futebol, enquanto Ronaldo Fenômeno adquiriu 90% das ações em um acordo que pode movimentar até R$ 400 milhões. O clube, entretanto, não teve que desembolsar uma quantia para assegurar o seu percentual.

O Atlético já está à procura de investidores por meio de um acordo já desenhado com a BTG Pactual. Algumas empresas demonstraram interesse na parceria com o clube. Entretanto, os nomes não são revelados.