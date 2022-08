Atlético-MG quer recuperar Vargas, fora desde expulsão contra o Palmeiras

Desejo da cúpula é recuperar o futebol do chileno para 2022. Ele, contudo, pode ser negociado a partir de janeiro do próximo ano

O Atlético-MG planeja recuperar Eduardo Vargas após atos públicos de indisciplina, como soube a GOAL. A expulsão contra o Palmeiras, em jogo das quartas de finais da Libertadores, e a entrevista à TV Globo sem autorização do departamento de comunicação incomodaram nos bastidores.

O atleta foi multado por causa do cartão vermelho diante dos paulistas e recebeu advertência oral pela conversa com o veículo de comunicação em que disse viver momento conturbado na Cidade do Galo.

O clube não o afastou oficialmente, mas Eduardo Vargas ficou fora de todos os jogos após o cartão vermelho recebido diante do Palmeiras, em 10 de agosto passado. O time de Cuca fez três jogos desde então, e o chileno de 32 anos não foi nem sequer relacionado no período.

A ideia do departamento de futebol é recuperar o atleta e colocá-lo em condições de atuar sob o comando de Cuca ainda em 2022. É possível que ele seja negociado a partir de janeiro do próximo ano. Contudo, para a atual temporada, ele ainda é tratado como um jogador útil para a comissão técnica.

Eduardo Vargas tem contrato na Cidade do Galo até dezembro de 2024. O atacante estrangeiro aceitou redução salarial considerável para permanecer no clube por mais tempo — seu antigo contrato se encerrava no fim de 2022.

Em que pese a possibilidade de negociação a partir de janeiro de 2023, o jogador não foi informado sobre uma eventual saída. A diretoria não o comunicou a respeito do futuro e nem sequer negocia uma quebra contratual. Vargas também não tem interesse de deixar a Cidade do Galo no momento. A ideia do atleta é cumprir o vínculo firmado no fim do ano passado.

Destaque em 2021, quando o Atlético-MG se sagrou campeão brasileiro e da Copa do Brasil, Vargas soma 29 partidas pelo time neste ano, com dois gols marcados e quatro assistências. No período, ele contabilizou 1.303 minutos em campo. Na temporada anterior, ele fez 43 jogos, com 13 gols e quatro passes para os companheiros marcarem.