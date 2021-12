Atlético-MG procura Douglas Costa após indefinição sobre futuro de Diego Costa

O Atlético-MG procurou Douglas Costa no mercado da bola. O clube fez proposta para contratá-lo por empréstimo de uma temporada, conforme apurado pela GOAL. O atacante pertence à Juventus, da Itália, e está emprestado ao Grêmio até julho de 2022. A busca pelo atleta se dá por causa da indefinição sobre Diego Costa.

O clube busca um atacante que possa jogar pelo lado do campo a pedido do técnico Cuca e vê Douglas Costa como uma opção interessante. Rebaixado durante a sua passagem pelo Grêmio, o atleta de 31 anos ainda não definiu o futuro para a temporada seguinte. É possível que ele defenda outra equipe do futebol brasileiro por empréstimo. A sua situação será decidida nos próximos dias.

Ele precisa rescindir o vínculo de cessão com o Grêmio e acertar a sua mudança para outra equipe com anuência da Juventus. Os italianos pretendem negociá-lo por empréstimo novamente — seu compromisso no futebol europeu termina em 30 de junho de 2023. A única exigência da Juve é que a sua remuneração seja paga pelo novo clube. Ele recebe cerca de R$ 1,5 milhão por mês. O montante está dentro dos padrões do Galo — Hulk e Diego Costa têm contratos semelhantes e faturam R$ 16 milhões por ano.

O interesse do Atlético em Douglas Costa surgiu desde que o futuro de Diego Costa se tornou uma incógnita nos bastidores da Cidade do Galo. O jogador de 33 anos disse que pretende seguir no clube em 2022 após o título da Copa do Brasil, mas já falou abertamente também sobre uma eventual transferência — ele atrai interesse do Corinthians e de clubes do exterior.

O Atlético-MG exige compensação financeira para possível saída de Diego Costa no mercado da bola, conforme apurado pela GOAL. A multa rescisória do atleta é referente ao restante do contrato, que se encerra em 2022. Ele tem R$ 16 milhões para receber em seu vínculo empregatício na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas).

Por que o Atlético-MG não pode manter Douglas Costa, Diego Costa e Hulk?

A diretoria do Atlético-MG só fará investimento na contratação de Douglas Costa se Diego Costa deixar a Cidade do Galo. A GOAL apurou que o clube não pretende pagar três salários considerados elevados. O teto salarial na CLT é de R$ 16 milhões por ano.

O clube pode manter no máximo até dois atletas com essa remuneração no elenco — Diego Costa e Hulk têm este salário atualmente no grupo comandado por Cuca. A ideia é buscar Douglas Costa somente em caso de saída de Diego Costa.