Atlético-MG prepara empréstimo de Zé Welison ao Giresunspor, da Turquia

O Atlético-MG está prestes a acertar o empréstimo de José Welison para o Giresunspor, da Turquia, até o fim de 2022. O volante de 26 anos terá 100% de seu salário pago pelo clube europeu, conforme apurado pela GOAL.

O jogador tem contrato na Cidade do Galo até dezembro de 2023 e está fora dos planos do clube. A ideia é negociá-lo para amortizar os valores gastos pela cúpula com a folha salarial.

O meio-campista, contratado pelo clube em janeiro de 2019, tem remuneração de R$ 90 mil por mês na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) — o valor desconsidera direito de imagem e luvas pagas pela diretoria.

Sem espaço no elenco nas últimas temporadas, somou empréstimos. Ele defendeu o Botafogo entre outubro de 2020 e abril de 2021. Posteriormente, foi repassado ao Sport, time que atuou até o fim do ano passado.

Sem propostas para negociar José Welison em definitivo, o Atlético-MG pretende emprestá-lo novamente a fim de dar minutagem ao atleta. O clube também quer evitar gastos com a sua remuneração.