Atlético-MG pode já acumular R$ 25 milhões em premiações; veja valores esperados para a temporada

Na temporada passada o galo arrecadou R$ 31,7 milhões. O valor foi considerado abaixo do previsto para o ano

O Atlético-MG vai se aproximar de R$ 25 milhões em premiações na temporada caso consiga vaga as oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, às 19h, o Galo recebe o Remo-PA, no Mineirão. Com vantagem de dois gols no jogo de ida, o time mineiro pode até perder por um gol de diferença que avança no torneio.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O desempenho esportivo de 2021 já reflete uma diferença significativa na arrecadação de valores de premiações em torneios. Na última temporada, o Atlético-MG foi eliminado precocemente na Copa do Brasil (segunda fase) e na Copa Sul-Americana (primeira fase). Somadas as duas competições, o clube mineiro recebeu R$ 3,7 milhões. Pela terceira colocação no Campeonato Brasileiro, o Galo teve direito a mais R$ 28 milhões. Ou seja, em 2020, o time alvinegro somou R$ 31,7 milhões. Valor ficou bem abaixo da previsão de orçamento que previa um total de R$ 39,5 milhões.

O Atlético-MG já levantou o título mineiro Foto: Atlético-MG

Até aqui, em 2021, o Galo já garantiu R$ 20,4 milhões de premiações na Copa Libertadores pela participação na fase de grupos e oitavas de final além de R$ 1,7 milhão pela terceira fase da Copa do Brasil. Caso consiga a classificação diante do Remo, o Atlético-MG soma mais R$ 2,7 milhões e chega ao acumulado de R$ 24,8 milhões em premiações, o que corresponde a 78% do valor recebido na última temporada.

Projeções

O Atlético-MG fez alto investimento em contratações de jogadores para formar um elenco capaz de conquistar os principais títulos. Caso consiga sucesso em campo, o time mineiro poderá alcançar o total de R$ 164 milhões em prêmios. O campeão da Copa Libertadores recebe US$ 15 milhões, atualmente cerca de R$ 75 milhões. No mês de julho, se Galo passar pelo Boca Juniors-ARG nas oitavas de final, vai somar mais R$ 7,5 milhões.

Quem levantar o caneco da Copa do Brasil leva R$ 56 milhões e no Brasileirão serão R$ 33 milhões ao primeiro colocado.

Confira premiações de cada Campeonato:

Copa Libertadores:

Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 15,1 milhões)

Oitavas de final: US$ 1,05 milhão (R$ 5,3 milhões)

Quartas de final: US$ 1,5 milhão (R$ 7,5 milhões)

Semifinal: US$ 2 milhões (R$ 10 milhões)

Vice-campeão: US$ 6 milhões (R$ 30 milhões)

Campeão: US$ 15 milhões (R$ 75 milhões)

Copa do Brasil:

3ª fase: R$ 1,7 milhão

Oitavas de final: R$ 2,7 milhões

Quartas de final: R$ 3,45 milhões

Semifinais: R$ 7,3 milhões

Vice-campeão: R$ 23 milhões

Campeão: R$ 56 milhões

Campeonato Brasileiro: