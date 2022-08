Atlético-MG planeja virar SAF em 2022 e busca parceiros para receber R$ 1 bilhão

Clube só pode concluir processo em dezembro, mas já iniciou projeto de reestruturação nos bastidores e busca por parceiros

O Atlético-MG planeja se tornar SAF (Sociedade Anônima do Futebol) em dezembro de 2022, como soube a GOAL. Isso, no entanto, não significa que o clube terá parceiros já no primeiro momento da transformação. A diretoria tenta organizar as finanças para fazer um valuation (processo de avaliar o valor da empresa) e buscar parceiros.

A cúpula é cautelosa em relação ao futuro. Não à toa já contratou duas empresas para atuarem como parceiras neste processo: a Ernst & Young e a BTG Pactual. A primeira é responsável por ajustar as finanças. A empresa ajuda o Galo a se reestruturar economicamente e nos bastidores. A segunda tem a incumbência de buscar parceiros e investidores para a transformação em clube-empresa.

Embora a diretoria adote prudência na situação, existe a esperança de receber R$ 1 bilhão na venda de 50% das ações envolvendo o futebol, especialmente depois da construção do estádio, a Arena MRV, como soube a GOAL.

O clube deseja seguir com uma gestão participativa no futebol, mesmo que na prática seja inferior à atuação do proprietário da SAF. A diretoria, portanto, não pensa em negociar todo o percentual do esporte.

O trabalho feito pelo Atlético-MG nos bastidore é para que o clube não precise de celeridade no ato de venda das ações da SAF (Sociedade Anônima do Futebol). A diretoria tenta reestruturar os bastidores para depois sacramentar acordo com investidores.

A própria transformação em SAF não está adiantada. Mesmo que o desejo seja para dezembro, a diretoria nem sequer contratou um escritório para assumir a situação. Alguns já conversaram com o clube, mas ainda não houve contratação de um grupo jurídico para conduzir o caso.

A dívida atual do Atlético-MG é a maior do futebol brasileiro. Os mineiros têm débitos na casa de R$ 1,3 bilhão, mas fazem planos para a redução com vendas de atletas, a negociação do shopping Diamond Mall e outras formas de receita.