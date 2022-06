Atlético-MG planeja renovação para segurar Rubens e evitar 'caso Vitor Roque'

Multa rescisória nacional do jovem é de R$ 35 milhões; Cláusula para o exterior é de 50 milhões de euros

O Atlético-MG planeja a renovação do jovem Rubens, meio-campista de 21 anos que se destaca sob o comando de Turco Mohamed. A cúpula já fez os primeiros contatos para melhorar as condições salariais e ampliar o tempo de contrato, conforme apurado pela GOAL com uma fonte ligada ao estafe do jogador.

Rubens tem vínculo com o Galo até dezembro de 2023. Embora o compromisso tenha mais um ano e meio de duração, existe a ideia de valorizá-lo nos bastidores — esse foi o teor da conversa entre diretoria e empresários do garoto.

Mais artigos abaixo

A multa rescisória de Rubens para o futebol brasileiro está avalida em R$ 35 milhões (6,38 milhões de euros), enquanto a cláusula para o exterior é de 50 milhões de euros (R$ 274,34 milhões), conforme apurado pela GOAL.

Uma valorização salarial implicaria no aumento da multa rescisória no Brasil. Esta seria uma forma de evitar o que ocorreu com Vitor Roque no rival Cruzeiro — o garoto deixou a Toca da Raposa II para defender o Athletico-PR por R$ 24 milhões.

A valorização de Rubens se dá porque o jovem tem correspondido às chances concedidas pela comissão técnica de Turco Mohamed. O garoto, que atua também na lateral esquerda, soma 21 partidas pelo time profissional em 2022, com um gol marcado e uma assistência.