Atlético-MG x Palmeiras: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (14), pela 16ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Atlético-MG e Palmeiras se enfrentam neste sábado (14), às 19h (de Brasília), no Mineirão, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, deixando de lado os confrontos das quartas de final da Copa Libertadores e mirando apenas na liderança do torneio nacional. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Separados por apenas dois pontos na tabela, quem vencer assume o topo do Brasileirão. Enquanto o Galo ocupa a primeira colocação, com 34 pontos, o Verdão aparece logo atrás, com 32.

Vindo de vitória sobre o River Plate por 1 a 0, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores, o time comandado pelo técnico Cuca chega embalado com oito vitórias consecutivas no Brasileiro.

Os atacantes Keno e Marrony, e o goleiro Rafael, seguem como desfalques.

Do outro lado, o Palmerias vem de derrota para o Fortaleza na última rodada, além de um empate por 1 a 1 com o São Paulo, pelas quartas da Libertadores.

Para o confronto que vale a liderança, o técnico Abel Ferreira não poderá contar com Victor Luis e Renan, suspensos.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Mariano, Nathan Silva, Alonso e Guilherme Arana; Allan, Tchê Tchê, Nacho Fernández e Zaracho; Savarino e Hulk.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan (Felipe Melo) e Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Wesley e Deyverson.

Veja informações da partida!

Jogo: Atlético-MG x Palmeiras

Quando e que horas? Sábado, 14 de agosto de 2021, às 19h (de Brasília).

Local: Mineirão - Belo Horizonte, MG.

Escala de árbitros:

Árbitro: Bruno Arleu (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo (RJ) e Thiago Henrique Neto (RJ)

Quarto árbitro: Antonio Márcio Teixeira (MG)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Assistente VAR: Silbert Faria (RJ)

ONDE VAI PASSAR?



O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado, no Mineirão. Na Goal, você acompanha a partida em tempo real.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Juventude 1 x 2 Atlético-MG Brasileirão 8 de agosto de 2021 River Plate 0 x 1 Atlético-MG Libertadores 12 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x River Plate Libertadores 18 de agosto de 2021 21h30 (de Brasília) Fluminense x Atlético-MG Brasileirão 22 de agosto de 2021 20h (de Brasília)

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 2 x 3 Fortaleza Brasileirão 8 de agosto de 2021 São Paulo 1 x 1 Palmeiras Libertadores 11 de agosto de 2021

Próximas partidas