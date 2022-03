Atlético-MG pagará 200 mil euros por empréstimo de Alonso até o fim de 2022

O Atlético-MG anunciou, no início da tarde desta segunda-feira (14), a contratação de Junior Alonso até dezembro de 2022. Os mineiros terão que pagar 200 mil euros (R$ 1,1 milhão) ao Krasnodar, da Rússia, pelo acordo, conforme apurado pela GOAL.

O defensor de 29 anos recebeu aval dos russos para a sua saída em meio ao conflito bélico com os ucranianos. Devido à proximidade da cidade com o país vizinho, o Krasnodar aceitou liberar todos os seus jogadores estrangeiros por um período maior que o autorizado inicialmente pela FIFA — a entidade permitiu que os atletas assinem sem autorização prévia dos clubes até junho de 2022.

O Galo se dispôs a pagar 200 mil euros à vista pelo retorno do paraguaio, que já havia defendido o clube entre 2020 e 2021, sagrando-se inclusive campeão brasileiro e da Copa do Brasil em sua passagem pela equipe.

No retorno ao Atlético-MG, Alonso aceitou receber o salário antigo no clube. O atleta faturava cerca de R$ 480 mil por mês em sua última passagem pela Cidade do Galo. O valor anual era de R$ 6.273.280,00 por ano na Cidade do Galo — o valor é referente ao pagamento na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas).

O defensor estrangeiro já está em Belo Horizonte, onde realizará exames médicos para assinar o seu contrato até o fim de 2022. O acordo contou com o aval da comissão técnica de Antonio Mohamed, o Turco.

Junior Alonso foi vendido ao Krasnodar por US$ 8,2 milhões (R$ 41,67 milhões na cotação atual) no início de 2022. O Galo fez uma operação financeira a fim de garantir o valor à vista antes do início do conflito bélico no leste europeu. Os russos pagariam 50% do montante à vista, enquanto o restante seria parcelado. Porém com a operação feita pelo departamento financeiro, o valor foi todo embolsado pelos mineiros.

Junior Alonso, que nem sequer defendeu as cores do Krasnodar em campo, tem contrato no futebol russo até junho de 2025.