Atlético-MG paga dívida de quase R$ 8 milhões na FIFA referentes a Yimmi Chará

Na atual temporada, diretoria do Galo já conseguiu quitar R$ 35 milhões em dívidas que tinha na FIFA

O Atlético-MG quitou nesta segunda-feira uma dívida de R$ 7,92 milhões referente ao percentual de transferência do atacante colombiano Yimmi Chará. O processo movido pelo Júnior Barranquilla, da Colômbia, já estava em última instância no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS). Após a decisão final, caso o clube não efetuasse o pagamento, estaria sujeito à punições esportivas, como, por exemplo, perda de pontos em competições nacionais e impedimento de fazer registro de novos atletas.

Em 2018, Chará foi comprado por seis milhões de dólares, divididos em uma entrada de três milhões de dólares - pagos na época por Ricardo Guimarães, um dos componentes do colegiado chamado de 4Rs.

Os outros três milhões de dólares foram divididos em parcelas. No entanto, esse valor parcelado nunca foi pago ao Júnior Barranquila.

Em 2019, o Galo negociou o atacante colombiano pelo mesmo valor que o adquiriu (6 milhões de dólares). Na oportunidade a diretoria do Galo explicou que tentou acordo, mas os colombianos decidiram seguir com a ação na FIFA.

Apenas na atual temporada, a diretoria do Galo chegou ao valor total aproximado de R$ 35 milhões quitados em dívidas na FIFA. Assim, o clube já estourou o orçamento de 2021 que previa R$ 30 milhões.

O presidente Sérgio Coelho, com ajuda dos parceiros, acertou pendências referentes ao lateral-esquerdo Guilherme Arana: R$ 12 milhões ao Sevilla-ESP, R$ 5,8 milhões ao Rentistas do Uruguai pelo meia-atacante David Terans, outros R$ 7 milhões para o Vélez, da Argentina, pelo atacante Lucas Pratto, R$ 4 milhões pelo lateral Douglas Santos e R$ 8 milhões por Maicosuel, ambos pagamentos feitos a Udinese, da Itália.

Na gestão anterior, do ex-presidente Sérgio Sette Câmara, o Atlético-MG teve R$ 75 milhões quitados para credores internacionais.

Ajuda de mecenas para diminuir dívida bilionária

Nos últimos anos, com ajuda dos mecenas, chamados de 4Rs, o clube vem resolvendo pendências financeiras importantes referentes a negociações de atletas feitas no passado.

Recentemente, no evento chamado Business Day, a diretoria atleticana explicou que o principal objetivo é quitar dívidas onerosas (dívidas bancárias e processos na Fifa). Elas representam 42% (R$ 508 milhões) dessa dívida, que corresponde aos débitos em ações na Fifa, empresários e instituições financeiras.

Sobre o futuro, o Atlético-MG traçou a meta de chegar ao fim de 2026 com a dívida total em R$ 341 milhões.

Para alcançar esse objetivo, a diretoria confia na redução de custos em todos os departamentos aliado a resultados esportivos, e lucros com o novo estádio próprio, a Arena MRV, previsto para ser inaugurado no segundo semestre de 2022.

Entre os objetivos estão: R$ 200 milhões de teto na folha salarial anual, R$ 50 milhões em compras de atletas, R$ 120 milhões em vendas de atletas e que 33% do elenco profissional seja de revelações da base.