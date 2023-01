Atlético-MG x Nova Iguaçu ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copinha

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (13), pela fase eliminatória da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Diadema, Atlético-MG e Nova Iguaçu se enfrentam na manhã desta sexta-feira (13), às 10h30 (de Brasília), pela fase eliminatória Copinha de 2023. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

O Atlético-MG foi o primeiro colocado do grupo 27, com 100% de aproveitamento. O Galo anotou sete gols até o momento, e sofreu três. Do outro lado, o Nova Iguaçu ficou na vice-liderança da chave 28, com duas vitórias e uma derrota. A equipe carioca marcou cinco vezes e sofreu um.

Prováveis escalações

Escalação do provável Atlético-MG: Diego, Renan, Victor Hugo, Carlos Eduardo, Yan, Alisson, Vitor, Leonardo, Vitor Hugo, Caio e Isaac.

Escalação do provável Nova Iguaçu: Kayky, Matheus, Luiz Fernando, Thiago, Fernando, Francisco, Ezequiel, Juan, Leonardo, João Pedro e Lucas.

Desfalques

Atlético-MG

Sem desfalques confirmados.

Nova Iguaçu

Sem desfalques confirmados.

Melhor participação na Copa São Paulo

O Atlético-MG venceu a Copinha três vezes: 1975, 1976 e 1983.

Quando é?