Atlético-MG negocia com russos e tenta liberação de Junior Alonso até o fim de 2022

O Atlético-MG trabalha com o intuito de acertar a chegada de Junior Alonso no mercado da bola. Livre para assinar com outro clube até junho de 2022 por causa do conflito bélico entre Rússia e Ucrânia, o zagueiro conversa sobre o seu retorno com os mineiros, conforme apurado pela GOAL.

A reportagem apurou com duas fontes distintas que o Galo pretende firmar um contrato de empréstimo até o fim de 2022. Os dirigentes atleticanos tentam convencer o Krasnodar, da Rússia, a liberá-lo por este período. O clube europeu acabou de desembolsar US$ 8,2 milhões pela aquisição do paraguaio de 29 anos e o vê como peça fundamental no clube. Há o desejo que ele retorne ao fim do conflito bélico entre Rússia e Ucrânia.

Por causa da tensão no leste europeu, a FIFA liberou que os estrangeiros que atuam no local assinem até junho com clubes de outros países. Aqueles que recebem os atletas serão os responsáveis por arcar com a integralidade do vínculo. O Galo tenta um acordo financeiro com o defensor, com o intuito de pagar o valor de seu antigo contrato no clube, avaliado em cerca de R$ 480 mil por mês na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas).

Em meio às tratativas com o atleta, o Atlético tenta a sua permanência por mais tempo, até o fim de 2022. Há negociações entre os mineiros e o Krasnodar, com participação ativa do estafe de Alonso. Os russos impõem alguns obstáculos para a situação, especialmente por terem adquirido recentemente o atleta — a sua transferência foi sacramentada em janeiro deste ano.

O defensor de 29 anos está disposto a voltar à Cidade do Galo, onde atuou nos últimos dois anos — ele foi contratado em 2020 a pedido de Jorge Sampaoli. Na Rússia, Alonso assinou acordo até 30 de junho de 2025. Ele nem sequer atuou pela equipe na atual temporada.

Além do Atlético-MG, um clube da MLS (Major League Soccer) tenta a contratação de Alonso no mercado da bola. O nome do interessado em contar com o jogador é mantido em sigilo por seu estafe.