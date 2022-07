Atlético-MG mostra indignação com postagem do Mineirão e cita 'falta de respeito'

Galo divulgou nota após a conta oficial do estádio nas redes sociais brincar sobre o anúncio de Cristian Pavón no clube

O Atlético-MG se manifestou nesta segunda-feira (4), sobre a brincadeira que a administração do Mineirão fez após o clube anunciar a contratação de Cristian Pavón.

Pelas redes sociais, a conta oficial do estádio fez uma referência à uma polêmica envolvendo o jogador, que foi suspenso por seis jogos da Libertadores. “Ai meus bebedouros”, escreveu na postagem.

Ai meus bebedouros… 🦚 🤪 — Estádio Mineirão (@Mineirao) July 3, 2022

Em comunicado, o Galo criticou a publicação que classificou como “inaceitável” e ainda afirmou que a administração do Mineirão deveria trabalhar na melhoria dos serviços aos torcedores que visitam o estádio. “É inaceitável que o Mineirão se preste a papel como esse, diante de uma grande contratação para o futebol brasileiro, e que irá valorizar os espetáculos, inclusive no próprio Mineirão”, diz a nota.

“O perfil do estádio ultrapassou o limite do bom senso e faltou com o respeito ao jogador e à nossa instituição”, acrescentou antes de completar: “O Mineirão deveria focar suas energias em prestar melhor serviço para os torcedores, dentro e fora do estádio; cuidar do estado do gramado; trabalhar junto às autoridades no sentido de buscar soluções para o trânsito caótico; e preocupar-se em rever os altos custos que os clubes têm para lá atuar, ao invés de buscar engajamento a qualquer preço, com postagens ofensivas e desrespeitosas, que só fazem desvalorizar o futebol mineiro”.

O Galo demonstra sua indignação com a postagem do perfil do Mineirão nas suas redes sociais, logo após o anúncio do atacante Pavón, feito ontem pelo Atlético. https://t.co/tvV6qe1JZd pic.twitter.com/dpGqFA63l3 — Atlético (@Atletico) July 4, 2022

Na Libertadores de 2021, Pavón esteve envolvido, junto com outros jogadores do Boca Juniors, numa confusão dentro do Mineirão após a eliminação do clube argentino para o próprio Galo. Os argentinos foram flagrados arremessando um bebedouro em direção aos seguranças no acesso aos vestiários.

A delegação do Boca passou a noite em uma delegacia de Belo Horizonte. Pela Conmebol, o clube também foi punido e Pavón e Villa receberam um gancho de seis jogos de suspensão cada. Ele ainda cumpre essa suspensão e poderá reforçar o Galo no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, caso o time avance às quartas de final.