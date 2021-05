Atlético-MG x La Guaira: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Galo encerra a fase de grupos da Copa Libertadores nesta terça-feira (25); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Atlético-MG, campeão do Campeonato Mineiro, recebe o La Guaira nesta terça-feira (25), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, já classificado às oitavas de final e líder do grupo H. A partida terá transmissão ao vivo no SBT (para MG), na TV aberta, e na Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você acompanha a partida em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x La Guaira DATA Terça-feira, 25 de maio de 2021 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Nicolás Lamolina (ARG)

ONDE VAI PASSAR?



Galo já está classificado às oitavas de final da Libertadores / Foto: Bruno Cantini / Atlético-MG

O SBT (para MG), na TV aberta, e a Fox Sports, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta terça-feira, às 21h30. Na Goal, você acompanha a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Campeão do Campeonato Mineiro, o Atlético-MG volta suas atenções para a Copa Libertadores.

Já garantido em primeiro lugar do grupo H, o Galo está classificado às oitavas de final e entra em campo em busca do primeiro lugar geral.

Do outro lado, o La Guaira é o lanterna do grupo com apenas três pontos (três empates e duas derrotas).

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Mariano (Guga), Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Tchê Tchê e Nacho Fernández; Savarino, Keno e Hulk.

Provável escalação do La Guaira: Olses; Guzmán, Martínez, La Mantía, Almao e Cumaña; Cure, Flores, Cermeño e Ocanto; Ortiz.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Cerro Porteño 0 x 1 Atlético-MG Libertadores 19 de maio de 2021 Atlético-MG 0 x 0 América-MG Mineiro 23 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Fortaleza Brasileirão 30 de maio de 2021 11h (de Brasília) Remo x Atlético-MG Copa do Brasil 2 de junho de 2021 19h (de Brasília)

LA GUAIRA

JOGO CAMPEONATO DATA América de Cali 3 x 1 La Guaira Liberadores 20 de maio de 2021 Deportivo Lara 1 x 2 La Gauira Campeonato Venezuelano 23 de maio de 2021

Próximas partidas