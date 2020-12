Atlético-MG x Internacional: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo na noite deste domingo (6), pela 24ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em busca da liderança, o recebe o neste domingo (6), às 18h15 (de Brasília), no Mineirão, em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto, em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x Internacional DATA Domingo, 6 de dezembro de 2020 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte HORÁRIO 18h15 (de Brasília) ÁRBITRO Bruno Arleu de Araújo, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha VAR Rodrigo Nunes de Sá

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

De olho na liderança do Brasileirão, o Atlético-MG entra em campo contra o Inter pensando apenas nos três pontos.

Suspensos, Júnior Alonso e Savarino, além do goleiro Rafael que está com a covid-19, estão fora, enquanto o técnico Jorge Sampaoli retorna ao banco de reservas para comandar a equipe.

Já o Internacional deve poupar alguns jogadores para o duelo contra o , na próxima quarta-feira (9), pelas oitavas de final da .

Ainda sem Abel Braga no banco de reservas, o deverá ter o retorno de Víctor Cuesta, suspenso na derrota para o Boca no meio da semana, enquanto Edenílson, com Covid-19, segue fora.

D'Alessandro, Rodrigo Dourado e Thiago Galhardo também podem ser preservados, além de Rodrigo Moledo, suspenso.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Guga, Réver, Igor Rabello e Guilherme Arana; Jair, Alan Franco e Hyoran (Nathan); Eduardo Vargas, Sasha e Keno.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Rodinei (Heitor), Zé Gabriel, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Mauricio, Nonato e Patrick; Marcos Guilherme (Peglow) e Yuri Alberto.

COMO FOI INTERNACIONAL X ATLÉTICO-MG NO PRIMEIRO TURNO?



Foto: Ricardo Duarte / Internacional

Inter e Atlético-MG se enfrentam no Beira-Rio, no dia 22 de agosto, com o Colorado abrindo o placar logo aos sete minutos do primeiro tempo, com Thiago Galhardo.

Apesar do ter buscado o empate após o gol sofrido, o Inter conseguiu segurar o rival e alcançou os três pontos, que fez o time gaúcho dormir na ponta do Brasileiro.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 2 x 2 Atlético-MG Campeonato Brasileiro 22 de novembro de 2020 Atlético-MG 2 x 1 Campeonato Brasileiro 26 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO -PR x Atlético-MG Campeonato Brasileiro 12 de dezembro de 2020 17h (de Brasília) x Atlético-MG Campeonato Brasileiro 16 de dezembro de 2020 21h30 (de Brasília)

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 0 Internacional Campeonato Brasileiro 29 de novembro de 2020 Internacional 0 x 1 Boca Juniors Copa Libertadores 2 de dezembro de 2020

Próximas partidas