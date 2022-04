Atlético-MG impõe condições para negociar Igor Rabello com o São Paulo

O prazo para que Igor Rabello deixe o Atlético-MG para defender o São Paulo é curto — a janela de transferências no Brasil se encerra nesta terça-feira (12) — e não há tratativas entre os clubes para que o defensor de 26 anos se transfira para o Morumbi.

A GOAL apurou que o Tricolor paulista nem sequer formalizou uma proposta para contar com o jogador no elenco comandado por Rogério Ceni. A situação é tratada com cautela por todas as partes. A reportagem soube que ainda não há conversas visando a sua transferência neste momento.

É possível que a diretoria são-paulina faça uma proposta no último dia da janela de transferências, mas não há definição sobre isso. A situação será conduzida por Anselmo Paiva, agente de Igor Rabello.

O Atlético aceita liberar o defensor em definitivo ou por empréstimo, com preferência para que seja uma venda por quantia considerável e superior à investida no atleta. Para a primeira situação, os mineiros exigem um valor elevado — ele foi adquirido por R$ 13 milhões em janeiro de 2019. Uma saída por empréstimo dependeria da renovação do zagueiro na Cidade do Galo — o atual contrato se encerra em 31 de dezembro de 2022.

Sem conversas para renovar o compromisso, Igor Rabello também aguarda uma definição entre os clubes. O Galo detém 70% de seus direitos econômicos, enquanto o restante (30%) pertence ao Botafogo.

Igor Rabello participou de oito partidas do Atlético-MG na atual temporada, todas pelo Campeonato Mineiro. O defensor é tratado como quarta opção para a defesa, que conta também com Junior Alonso, Réver e Diego Godín.