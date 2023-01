Atlético-MG x Galvez ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copinha

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (4), pela primeira rodada do grupo 27; veja como acompanhar na TV e na internet

Atlético-MG e Galvez se enfrentam na manhã desta quarta-feira (4), às 11h (de Brasília), em Diadema, pela primeira rodada do grupo 27 da Copinha de 2023. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

O duelo abre a disputa da chave, com o Galo buscando o quarto título da competição. As outras equipes do grupo são Mixto e Água Santa. Vale lembrar que os dois primeiros colocados de cada grupo avançam à fase eliminatória.

Próximos jogos do Atlético-MG

Mixto x Atlético-MG - 7 de janeiro de 2023, às 11h (de Brasília)

Água Santa x Atlético-MG - 10 de janeiro de 2023, às 15h (de Brasília)

A lista de inscritos do Atlético-MG na Copinha 2023

Goleiros: Diego, Robert, Vinícius e Gabriel Átila;

Laterais: João Henrique (LD), Vitor Reis (LD), Kauan Sales (LD), Leonardo Santos (LE), Emanuel Pereira (LE);

Zagueiros: Daniel Borges, Léo Simoni, Rômulo, Carlos Ventura, Vitor Graziani e Renan Santana;

Meias: Alexandre Lopes, Caio Ribas, Paulo Gustavo, José Phelipe, Nicollas, Vitinho, Yan Philipe, Victor Lopes;

Atacantes: Will, Caio Maia, Cadu, Alisson Santana, Isaac, Pedro Ataíde, Matheus Araújo.

Prováveis escalações

Escalação do provável Atlético-MG: a atualizar.

Escalação do provável Galvez: a atualizar.

Desfalques

Atlético-MG

Sem desfalques confirmados.

Galvez

Sem desfalques confirmados.

Melhor participação na Copa São Paulo

O Atlético-MG venceu a Copinha três vezes: 1975, 1976 e 1983.

Quando é?