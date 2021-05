Atlético-MG x Fortaleza: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes estreiam no Brasileirão neste domingo (30); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Atlético-MG e Fortaleza se enfrentam neste domingo (30), às 11h (de Brasília), no Mineirão, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha a partida todos os lances em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x Fortaleza DATA Domingo, 30 de maio de 2021 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Caio Max Augusto (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Lorival Candido (RN)

Quarto árbitro: Marco Aurélio Augusto (MG)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

ONDE VAI PASSAR?



Galo estreia no Brasileirão 2021 / Foto: Bruno Cantini / Atlético-MG

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado, às 11h. Na Goal, você acompanha a partida em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Campeão do Campeonato Mineiro e classificado às oitavas de final da Copa Libertadores, o Atlético-MG estreia no Brasileirão em grande fase na temporada.

Para o confronto, o técnico Cuca deve manter os laterais Guilherme Arana e Guga, enquanto o volante Jair retorna após ser poupado na vitória sobre o Deportivo La Guaira.

Do outro lado, o Fortaleza venceu o Ceará nos pênaltis e conquistou o título do Campeonato Cearense.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Guga, Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair (Allan), Tchê Tchê e Nacho Fernández; Savarino, Hulk (Vargas) e Marrony.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi e Carlinhos; Felipe, Éderson e Matheus Vargas; David, Robson e Wellington Paulista.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 0 x 0 América-MG Mineiro 23 de maio de 2021 Atlético-MG 4 x 0 Dep. La Guaira Libertadores 26 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Remo x Atlético-MG Copa do Brasil 2 de junho de 2021 19h (de Brasília) Sport x Atlético-MG Brasileirão 6 de junho de 2021 20h30 (de Brasília)

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 6 x 0 Atlético-CE Cearense 20 de maio de 2021 Fortaleza 0 (1) x 0 (0) Ceará Cearense 23 de maio de 2021

Próximas partidas