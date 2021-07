Atlético-MG x Flamengo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (7), pela décima rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Atlético-MG recebe o Flamengo nesta quarta-feira (7), às 19h (de Brasília), no Mineirão, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, embalado com duas vitórias consecutivas no torneio. O duelo terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances do jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x Flamengo DATA Quarta-feira, 7 de julho de 2021 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Roberto Alves (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Rafael Trombeta (PR)

Quarto árbitro: André Luiz Skettino (MG)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Assistente VAR: Luciano Roggenbaum (PR)

ONDE VAI PASSAR?



Galo busca a terceira vitória seguida no Brasileirão / Foto: Pedro Souza/Atlético-MG

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira, às 19h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com 16 pontos e embalado com duas vitórias seguidas no Brasileirão, o Atlético-MG mira a vitória para colar na liderança.

Para o confronto, o técnico Cuca poderá ter os retornos de Alonso e Vargas, que retornaram de suas respectivas seleções, enquanto Alan Franco vai se reapresentar para os treinos apenas na quinta-feira (8).

Outro desfalque será meia Nacho Fernández, com estiramento leve no músculo posterior da coxa esquerda. Nathan e Hyoran brigam por uma vaga.

Já o Flamengo vem de derrota no clássico contra o Fluminense, e o técnico Rogério Ceni chega pressionado pelo resultado positivo e recuperação.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson, Mariano, Igor Rabello, Alonso (Réver) e Arana; Allan, Tchê Tchê e Zaracho; Savarino, Nathan (Vargas ou Hyoran) e Hulk.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves; Isla, Willian Arão, Rodrigo Caio, Filipe Luis; João Gomes, Thiago Maia, Michael, Arrascaeta; Bruno Henrique, Pedro.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 4 x 1 Atlético-GO Brasileirão 1 de julho de 2021 Cuiabá 0 x 1 Atlético-MG Brasileirão 4 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO América-MG x Atlético-MG Brasileirão 10 de julho de 2021 19h (de Brasília) Boca Juniors x Atlético-MG Libertadores 13 de julho de 2021 19h15 (de Brasília)

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Cuiabá 0 x 2 Flamengo Brasileirão 2 de julho de 2021 Flamengo 0 x 1 Fluminense Brasileirão 4 de julho de 2021

Próximas partidas