Atlético-MG fecha pré-contrato com Otávio, volante do Bordeaux

O Atlético-MG acertou com seu terceiro reforço para 2022. Trata-se de Otávio, volante revelado pelo Athletico-PR e que atualmente pertence ao Bordeaux, da França. O jogador, porém, só se apresentará no clube em julho.

Com 27 anos, o atleta retornará ao Brasil após cinco temporadas no futebol europeu, onde foi titular na maior parte do tempo.

Otávio chegará sem custos para o Galo no próximo mês de julho. O volante assinou um pré-contrato com o time mineiro, já que ficará livre de contrato no Bordeaux ao término da temporada europeia (o Campeonato Francês termina em 21 de maio de 2022).

O jogador chega para substituir Tchê Tchê, cujo empréstimo (o meio-campista pertence ao São Paulo) se encerra no próximo mês de maio.

O contrato de Otávio terá duração de três a quatro anos. É a terceira contratação do Atlético-MG para a temporada: o time já fechou com Ademir, ex-América-MG, e Fábio Gomes, ex-New York Red Bulls.