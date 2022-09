Atlético-MG faz reunião para cobrar melhores resultados até o fim de 2022

Encontro será nesta semana e contará com as presenças de investidores, presidente, vice e diretor de futebol Rodrigo Caetano

A diretoria do Atlético-MG planeja uma reunião com todos os envolvidos no futebol nos próximos dias com o intuito de cobrar uma melhora nos resultados obtidos na temporada, como soube a GOAL.

O encontro terá as presenças de investidores, do presidente Sérgio Coelho, do vice José Murilo Procópio, do diretor de futebol Rodrigo Caetano, do técnico Cuca e do elenco.

A ideia é que todos os responsáveis pela gestão do clube cobrem dos atletas e da comissão técnica uma nova postura durante os jogos disputados na temporada. Há insatisfação da diretoria com o futebol apresentado neste momento.

A equipe vive momento conturbado e tem desempenho abaixo do esperado nos duelos mais recentes — são duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas desde a volta de Cuca à Cidade do Galo, em 23 de julho passado. Sob o comando do treinador, os mineiros têm 33,33% de aproveitamento em 2022.

Atlético-MG

Cuca assumiu o Atlético-MG na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, com 32 pontos conquistados, sete atrás do Palmeiras, que já era líder àquela altura da competição. Hoje, o Galo está na sétima posição, com 40 pontos, 17 a menos que o primeiro colocado.

A crise coloca em xeque os objetivos estabelecidos para 2022 e até a presença do atual treinador para a temporada seguinte. O clube planeja jogar a próxima edição da Libertadores, mas encontra dificuldades para ficar entre os seis primeiros colocados.

Além dos objetivos, há a preocupação quanto à definição do treinador para o próximo ano. Cuca tem contrato até novembro de 2022. A sua manutenção depende do futebol apresentado pelo time até o fim da temporada. Hoje, a cúpula reconsidera a situação do treinador e não definiu se ele ficará em 2023.