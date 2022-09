Atlético-MG faz proposta para pagar dívida de R$ 64 milhões a André Cury

Clube propôs desconto e parcelamento do débito. Empresário aceita desconto, mas quer receber montante à vista

O Atlético-MG procurou o empresário André Cury nos últimos dias e fez uma nova proposta para pagar o débito com o agente, avaliado em R$ 64,287 milhões. A iniciativa foi do presidente Sérgio Coelho.

A oferta era para realizar o pagamento de forma parcelada e com desconto, mas foi recusada pelo intermediário, como soube a GOAL. Cury fez uma contraproposta ao Galo, para receber o valor à vista e com desconto. A diretoria ainda não respondeu o agente e avalia a possibilidade de acordo.

Os números propostos pelas duas partes não são revelados, mas há otimismo de que o negócio tenha um desfecho nas próximas semanas. As partes estão dispostas a conversar e fazer um acordo sobre o caso.

Atlético-MG e André Cury travam uma batalha judicial por causa das pendências do clube com o empresário. Ele moveu 28 ações por causa de dívidas envolvendo 19 atletas do clube. Há débitos por causa de Lucas Pratto, Luan, Rosinei, Frickson Erazo, Eduardo Vargas, Guilherme Arana e outros. O clube reconhece todos os débitos, mesmo os 26 que apresentou contestações.

Recentemente, o empresário entrou com uma ação solicitando o bloqueio de R$ R$ 13.469.582,22 da venda do shopping Diamond Mall por parte do clube. Veja, abaixo, a lista detalhada de cobranças de André Cury ao Atlético-MG:

Atleta Dívida Guilherme Arana R$ 2,838 milhões Rafael Dudamel R$ 1,113 milhão Dylan Borrero R$ 2,450 milhões Leadrinho* R$ 948 mil Léo Sena* R$ 1,564 milhão Luan* R$ 1,960 milhão Zé Welison* R$ 4,764 milhões Maicosuel* R$ 3,075 milhões Erazo* R$ 11,660 milhões Terans* R$ 3,827 milhões Rómulo Otero** R$ 4,755 milhões Eduardo Vargas R$ 5,653 milhões Denilson R$ 2,972 milhões Vina R$ 1,377 milhão Rosinei R$ 322 mil Marcos Rocha R$ 1,260 milhão Mansur R$ 5,752 milhões Franco Di Santo R$ 1,728 milhão Lucas Pratto R$ 6,708 milhões TOTAL R$ 64,287 milhões

*Duas ações

**Três ações