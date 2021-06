Atlético-MG faz acordo para quitar dívida de R$ 85 milhões com ex-presidente

O mecenas Ricardo Guimarães, dono do Banco BMG, é patrocinador da camisa do Galo já há alguns anos

O Atlético-MG entrou em acordo com a família do ex-presidente Ricardo Guimarães para quitar uma dívida no valor de R$ 85 milhões.

De acordo com a nota oficial do Galo, o empresário, conselheiro e um dos maiores apoiadores financeiros do clube, teria direito a receber uma quantia aproximada de R$ 247 milhões, caso fosse considerada a atualização dos valores originalmente emprestados. No entanto, há algum tempo, Ricardo Guimarães assinou um aditivo no qual ele aceitou reduzir o valor para R$ 155 milhões. E, agora, no acordo final, ainda retirou encargos, além de um desconto adicional de R$ 20 milhões. Com isso, a dívida a ser paga pelo Atlético-MG caiu para R$ 85 milhões.

“Tenho orgulho de ter ajudado o clube em situações difíceis e continuar a fazê-lo neste momento de transformação do Galo, liderado por Sérgio Coelho e José Murilo Procópio“, explica Ricardo Guimarães.

A diretoria atleticana explicou que o valor será pago da seguinte forma: R$ 3,9 milhões de reais em quatro parcelas anuais: a primeira de R$ 900 mil, em julho de 2021; e as outras três de R$ 1 milhão, sempre no mês de julho, em 2022, 2023 e 2024. Outros 16,1 milhões de reais em 92 parcelas mensais de R$ 175 mil, sendo a primeira e a segunda em junho de 2021.

O Clube Atlético Mineiro informa que acertou o pagamento da dívida com a família do empresário Ricardo Guimarães, ex-presidente do Clube, conselheiro grande-benemérito e há muitos anos um dos maiores apoiadores financeiros do Galo. Saiba mais: https://t.co/FkVSGqjhkA#Galo 🏴🏳️ pic.twitter.com/I4QMOUJauc — Atlético 😷 (@Atletico) June 9, 2021

O restante, a maior parte não sairia diretamente dos cofres do Atlético-MG. Os R$ 65 milhões, serão quitados através da cessão do direito ao patrocínio máster da camisa. O período estipulado de seis anos e meio, a partir de janeiro de 2022, equivale ao investimento de R$ 10 milhões por ano de patrocínio.

“A grandeza do Ricardo e de sua família e a paixão deles pelo Galo permitiram que chegássemos a este entendimento“, afirmou o presidente Sérgio Coelho.

Ricardo Guimarães é dono do Banco BMG, patrocinador da camisa do Atlético-MG há vários anos, e foi presidente do clube entre 2001 a 2006. Além de empréstimos para contratações de atletas, o empresário doou um terreno de 150 mil metros quadrados para a ampliação da Cidade do Galo - centro de treinamentos da equipe profissional e categorias de base, que já foi considerado o melhor CT do Brasil e um dos principais da América Latina.

Desde o fim do ano passado, com a eleição de Sérgio Coelho para a presidência do Clube Atlético Mineiro, foi criado um colegiado de administração. Ricardo Guimarães faz parte do grupo de mecenas chamados de "4 R's": Ricardo Guimarães, Renato Salvador, Rafael Menin e Rubens Menin.

Dívidas com mecenas

Boa parte da dívida do Atlético-MG é com os mecenas do clube (FOTO: Atlético-MG/Divulgação)

No evento Galo Business Day, realizado no mês de abril, a diretoria do Galo explicou a dívida total do clube que gira em torno de R$ 1,2 bilhão. De acordo com os números apresentados, o valor devido aos mecenas era de aproximadamente 36% do total, ou seja, R$ 435,2 milhões. Na época o valor devido a Ricardo Guimarães era de R$ 105 milhões. O restante, cerca de R$ 330 milhões é dívida com a família Menin.

Ainda de acordo com a divisão das dívidas do Atlético apresentada no evento Business Day, 42% dos R$ 1,2 bilhão representam os débitos de origem “onerosa”, ou seja, que geram custos devido aos juros cobrados. Essa parcela da dívida o clube tem prioridade em resolver nos próximos anos. Já os outros 22% estão ligados ao Profut, que são as dívidas com a União e que têm prazo longo a ser pago.