Atlético-MG: erro da CBF junto a Conmebol pode levar Defensor a processar clube

Time uruguaio cogita processar Atlético-MG devido possível erro da CBF e Conmebol nas inscrições dos jogadores das equipes brasileiras na Libertadores

Após as inscrições tardias de jogadores de sete times brasileiros na Copa Libertadores e Sul-Americana, devido a um erro da CBF em conjunto com a Conmebol, segundo análise da própria Conmebol, o Defensor cogita processar o Atlético-MG pela irregularidade.

Embora o erro não tenha partido dos times envolvidos no caso - São Paulo, Atlético-MG, Botafogo, Santos, Fluminense, Corinthians e Chapecoense – serão os clubes que vão responder pelo ocorrido. É possível que todos os casos sejam julgados em conjuntos.

Desta forma, o Atlético-MG poderia ser eliminado da competição Sul-Americana mesmo se classificando à fase de grupos. O time mineiro venceu o Defensor na última quarta-feira (20), por 2 a 0, pela partida de ida da última fase da pré-libertadores.

Com a derrota no Estádio Luis Franzini, os uruguaios pretendem recorrer ao tribunal de disciplina por irregularidade para conseguirem a classificação. O Atlético-MG, por sua vez, afirmou não ter cometido nenhum erro.

Os clubes vão responder a falha pois são responsáveis em garantir o êxito de cada inscrição, como destaca o artigo 49 do regulamento, no parágrafo 1º: "É de exclusiva responsabilidade dos clubes a coordenação com suas associações membros para garantir que o processo seja finalizado de acordo com as diretrizes descritas pela Conmebol”.

A CBF informou que apura o que ocorreu em relação às inscrições dos jogadores das equipes brasileiras.