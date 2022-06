Atlético-MG encaminha empréstimo de Pedrinho e terá prioridade de compra

Os direitos econômicos do jogador não serão fixados, conforme ideia inicial dos clubes. Mineiros terão preferência na aquisição do atleta

O Atlético-MG encaminhou o acordo com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, para ter Pedrinho por empréstimo até julho de 2023. O contrato com o atacante de 24 anos terá uma diferença do que foi proposto inicialmente: o Galo não terá opção de compra fixada, mas preferência na aquisição do atleta.

A GOAL apurou que os clubes alinhavaram o negócio com uma preferência de compra por parte dos mineiros. Desta forma, os ucranianos terão que informar a diretoria do Atlético-MG a cada proposta recebida pela contratação do jogador.

O Galo ajusta os últimos detalhes para anunciar Pedrinho por emprésitmo até julho de 2023. O acordo com o estafe do jogador já foi definido. Existe entendimento sobre as bases salariais, direitos de imagem e pagamento de luvas e bônus ao jogador.

Pedrinho tem contrato com o Shakhtar Donetsk até 30 de junho de 2025. Ele seguirá no clube por causa do conflito entre Rússia e Ucrânia, que segue longe de acabar. No período em que está sem jogar, ele treina no CT do CSA para manter a forma física.

Na última temporada europeia, o atacante fez 18 partidas, com quatro gols marcados e três assistências. Ele esteve em campo por 1.187 minutos.

Pedrinho recebeu propostas do Lille e do Wolverhampton no mercado da bola, mas o Shakhtar Donetsk exigiu que os clubes pagassem 18 milhões de euros à vista. O Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, estava disposto a pagar o valor, mas o atleta não se empolgou com a possível ida para o mundo árabe.