Atlético-MG encaminha empréstimo de Alan Franco ao time de Miguel Ángel Ramírez

O Atlético-MG encaminhou a saída de Alan Franco no mercado da bola. O jogador deixará o clube por empréstimo para defender o Charlotte FC, dos Estados Unidos, clube de Miguel Ángel Ramírez.

A GOAL apurou que a negociação está adiantada antes mesmo do fim da temporada para o clube, que venceu o título da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira (15), diante do Athletico-PR. Entretanto, a diretoria aguardava o término das competições para assinar a documentação liberando o meio-campista.

Alan Franco assinará por um ano com o Charlotte FC, até o fim de 2022. Ele é uma solicitação do espanhol Miguel Ángel Ramírez. O comandante europeu trabalhou com o atleta durante a passagem pelo Independiente del Valle, do Equador. Ambos têm boa relação.

Mais artigos abaixo

Contratado na temporada passada a pedido de então treinador do clube, Jorge Sampaoli, o equatoriano de 23 anos está fora dos planos da comissão técnica de Cuca para 2022. A ideia é que ele seja emprestado para ter mais minutos em campo.

Nesta temporada, ele participou de 14 jogos do Galo, com 352 minutos em campo. No período, não fez gols e nem deu assistências. A sua última utilização foi na 38ª rodada do Brasileirão, em 10 de dezembro deste ano, diante do Grêmio. Na ocasião, os mineiros utilizaram um time alternativo, e Alan Franco ainda ficou na reserva.

Os mineiros não pretendem se desfazer de forma gratuita do volante, já que desembolsaram R$ 12,8 milhões por sua contratação em julho de 2020. Com contrato até 30 de junho de 2024, ele será cedido ao futebol dos Estados Unidos para ganhar mais rodagem e experiência.