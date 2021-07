Atlético-MG e Ricardo Oliveira chegam a acordo; atacante vai receber R$ 3 milhões

Ricardo Oliveira foi contratado pelo Atlético-MG no início de 2018 para substituir Fred, que tinha acertado com o rival Cruzeiro

O atacante Ricardo Oliveira aceitou a proposta de acordo feita pela diretoria do Atlético-MG. O jogador irá receber um total de R$ 3 milhões, divididos em 30 parcelas.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Na Justiça do Trabalho, Ricardo Oliveira cobrava salários atrasados, FGTS, férias, 13º proporcional, multa compensatória pela rescisão, indenização por danos morais, entre outros.

Na época, em 2020, o valor da ação era de R$ 3,7 milhões. Em novembro do ano passado, o Galo foi condenado a pagar R$ 3 milhões, além de R$ 500 mil por danos morais. Em fevereiro, o clube teve rejeitado o pedido de recurso.

O contrato do atacante com o Atlético-MG iria até dezembro de 2020, mas, após ser comunicado que não fazia mais parte do elenco principal, Ricardo Oliveira entrou com uma liminar na Justiça e conseguiu a rescisão.

Em maio do ano passado, após período de paralisação do futebol por conta da pandemia, o técnico Jorge Sampaoli, em conjunto com a diretoria, decidiu afastar alguns jogadores.



Passagem pelo Atlético-MG



Ricardo Oliveira foi contratado pelo Atlético-MG no início de 2018 para substituir Fred, que tinha acertado com o rival Cruzeiro. Experiente e em boa forma física, Ricardo Oliveira se destacou na primeira temporada pelo clube mineiro.

Foi o artilheiro da equipe, com 22 gols marcados. Mas, no ano seguinte, o desempenho do centroavante caiu bastante. O ex-camisa 9 conviveu com um jejum de gols de mais de 100 dias.

A última partida de Ricardo Oliveira pelo Atlético-MG foi no dia 14 de março de 2020, quando foi titular na vitória por 3 a 1 sobre o Villa Nova, pela nona rodada do Campeonato Mineiro. Na ocasião, ele perdeu uma cobrança de pênalti.

Pelo clube mineiro, Ricardo Oliveira disputou 110 jogos e marcou 37 gols.

Atualmente, o atacante está sem time. A última equipe que defendeu foi o Coritiba. A passagem foi decepcionante, com apenas dois gols em 18 jogos.