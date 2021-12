Atlético-MG e Jorge Jesus adiam reunião com a presença de investidores do clube

A reunião entre Atlético-MG e Jorge Jesus, marcada para esta quinta-feira (30), foi adiada. Os representantes do técnico conversarão com a diretoria nos próximos dias a fim de dar sequência às tratativas para o acordo, conforme apurado pela GOAL. O empresário Giuliano Bertolucci, intermediário do negócio, viajou a Lisboa para tentar um desfecho positivo.



A última conversa, ocorrida de maneira remota, foi aprovada por Galo e treinador. Na ocasião, o diretor de futebol Rodrigo Caetano foi o responsável por conduzir as tratativas. O próximo encontro terá a participação dos mecenas do clube — Rafael Menin, Renato Salvador, Ricardo Guimarães e Ruben Menin. A ideia é que o grupo discuta questões financeiras com o comandante e seus agentes.

Nesta quinta-feira, o executivo de futebol do Galo, Rodrigo Caetano, manteve contato com o treinador. No entanto, não avançaram nas tratativas. Eles voltaram a falar sobre questões envolvendo o projeto do clube para a próxima temporada. A ideia é que, nas reuniões seguintes, as partes abordem questões financeiras e avaliem possíveis reforços no mercado da bola.

Jorge Jesus é o plano principal do Atlético para 2022. O português foi comunicado que será o único a conversar com o clube nos próximos dias. A diretoria busca um treinador desde a saída de Cuca, formalizada na última segunda-feira (27), após reunião com o presidente Sérgio Batista Coelho, o diretor Rodrigo Caetano e os mecenas do clube.

O lusitano, por sua vez, deixou claro que não negociará com outro clube até esgotar as tratativas com o Atlético. A ideia do europeu é escutar o que os mineiros pleiteiam para a próxima temporada e apresentar a sua pedida financeira.

Fatores importantes

Dois aspectos são importantes na negociação: o quesito financeiro e a equipe técnica de Jorge Jesus. O português recebia 3 milhões de euros (R$ 18,93 milhões na cotação atual) por ano em sua passagem pelo Benfica. O Galo vai propor uma redução para assinar com o técnico. O seu antecessor, Cuca, custava metade do valor.

Outro aspecto é a comissão técnica de Jorge Jesus. O Atlético conta com uma equipe permanente no departamento de futebol e não pretende abrir mão de alguns nomes, como o preparador físico Cristiano Nunes, o auxiliar técnico Lucas Gonçalves e o treinador de goleiros Rogério Maia. A ideia é que o grupo siga na Cidade do Galo e faça o trabalho ao lado do futuro comandante.

Desta forma, Jesus teria que abrir mão de parte do grupo que trabalha ao seu lado. O preparador físico Mário Monteiro já deixou a comissão do treinador, que também não conta com um preparador de goleiros. No Flamengo, por exemplo, ele contava com seis auxiliares.