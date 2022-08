Atlético-MG é condenado a pagar R$ 5,5 milhões a agente por venda de Pratto

Dívida inicial era de R$ 4,7 milhões, mas chegou aos R$ 5,5 milhões por causa de juros, multa e honorários advocatícios. Decisão cabe recurso

O Atlético-MG foi condenado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) a pagar R$ 5,5 milhões ao agente André Cury pela comissão da venda do atacante Lucas Pratto ao São Paulo, ocorrida no início de 2017. A GOAL teve acesso à decisão, que ainda cabe recurso por parte do clube mineiro.

O débito inicial do Galo com o empresário está avaliado em 694,8 mil euros (R$ 3,6 milhões na cotação atual), sendo 500 mil euros relativos à comissão por intermediação na venda dos direitos econômicos do argentino na transferência para o São Paulo e mais 194,8 mil euros pelo excedente na ida do atleta ao River Plate.

Inicialmente, Cury pleiteou R$ 4,7 milhões. Ele ainda cobra multa, juros pelo atraso do pagamento dos valores e honorários advocatícios. Desta forma, o valor chega a R$ 5,5 milhões, como soube a reportagem com fontes ligadas à negociação.

O agente André Cury é representado pelas advogadas Adriana Cury e Fernanda Saade nas ações contra o Atlético-MG. Ele alega que há uma dívida de R$ 64,287 milhões do clube com ele por causa de 28 processos, entre justiça comum e CNRD (Câmara Nacional de Resolução de Disputadas) da CBF.

Veja, abaixo, as cobranças feitas por André Cury ao Atlético-MG:

Atleta Dívida Guilherme Arana R$ 2,838 milhões Rafael Dudamel R$ 1,113 milhão Dylan Borrero R$ 2,450 milhões Leadrinho* R$ 948 mil Léo Sena* R$ 1,564 milhão Luan* R$ 1,960 milhão Zé Welison* R$ 4,764 milhões Maicosuel* R$ 3,075 milhões Erazo* R$ 11,660 milhões Terans* R$ 3,827 milhões Rómulo Otero** R$ 4,755 milhões Eduardo Vargas R$ 5,653 milhões Denilson R$ 2,972 milhões Vina R$ 1,377 milhão Rosinei R$ 322 mil Marcos Rocha R$ 1,260 milhão Mansur R$ 5,752 milhões Franco Di Santo R$ 1,728 milhão Lucas Pratto R$ 6,708 milhões TOTAL R$ 64,287 milhões

*Duas ações

**Três ações