Atlético-MG e a maratona em maio: sete jogos e quase 12 mil quilômetros

Diretoria atleticana está de olho na possibilidade de adiamento do jogo contra o América de Cali, pela Libertadores

Próximo de alcançar vaga na decisão do Campeonato Mineiro, o Atlético-MG se prepara para maratona de jogos importantes e viagens internacionais até o fim deste mês de maio.

No sábado (08), às 16h30, o Galo recebe o Tombense, no Mineirão, pelo jogo de volta da semifinal do Mineiro e pode até perder por três gols de diferença que garante presença na final do torneio. Com isso, o time comandado por Cuca terá pela frente sete jogos: três pelo estadual, três pela Copa Libertadores além da estreia no Campeonato Brasileiro marcada para o fim de semana do dia 30. Ou seja, serão sete jogos em 22 dias, quase uma partida no intervalo de três dias.

Além da sequência de jogos, o Atlético-MG terá que enfrentar duas viagens internacionais durante esse período. Na próxima semana, o time viaja para Bucaramanga, cidade no interior da Colômbia, para o duelo diante do América de Cali, dia 13, pela Copa Libertadores. Serão ao todo, com os trechos de ida e volta, 8.778 km, em voo fretado.

Na semana seguinte será a vez de voar até Assunção, capital do Paraguai, local da partida contra o Cerro Porteño, marcada para o dia 19, no estádio La Nueva Olla. Distância de 3.054km que será percorrida, também de avião, entre os dois jogos da final do Campeonato Mineiro.

Calendário:

Dia 8/5 (sábado) – Atlético-MG x Tombense (jogo de volta – semifinal Mineiro)

Dia 13/5 (quinta-feira) – América de Cali x Atlético-MG, na Colômbia. (Copa Libertadores)

Dia 16/5 (domingo) – primeiro jogo da final do Mineiro

Dia 19/5 (quarta-feira) – Cerro Porteño x Atlético-MG, no Paraguai. (Copa Libertadores)

Dia 22/5 (sábado) ou 23/5 (domingo) – segundo jogo da final do Mineiro

Dia 25 (terça-feira) – Atlético-MG x Deportivo La Guaira, no Mineirão (Copa Libertadores)

Dia 29/5 (sábado) ou 30/5 (domingo) – Atlético-MG x Fortaleza, no Mineirão (1ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Jogo na Colômbia pode ser alterado

O jogo entre América de Cali x Atlético-MG, marcado para o dia 13/5 (quinta-feira), pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, poderá sofrer alteração de país.

Há alguns dias, a Colômbia vem registrando protestos sociais contra a reforma tributária proposta pelo governo. Até aqui, foram registradas 19 mortes e mais de 800 feridos.

Por falta de garantias de segurança, a Conmebol alterou vários jogos da Copa Libertadores e Sul-Americana para outros países.

De acordo com informações da imprensa colombiana, a cidade de Bucaramanga não teve registro de protestos violentos e, por isso, a princípio, o duelo do Galo, dia 13, deverá ser mantido. No entanto a diretoria atleticana está atenta ao noticiário e, caso tenha alteração de cenário, vai programar um plano B.

Por enquanto, o clube mineiro tem a logística pronta para viajar na terça-feira, dia 11, em voo fretado, de Belo Horizonte até Bucaramanga.