Atlético-MG e a dúvida sobre usar Tchê Tchê contra o São Paulo: vale a pena pagar a multa?

Galo terá que desembolsar R$ 1 milhão à vista se utilizar Tchê Tchê diante do São Paulo no domingo, em jogo válido pela terceira rodada do Brasileirão

O Atlético-MG vai esperar até os últimos momentos antes do jogo contra o São Paulo, no domingo (13), para se decidir sobre a utilização de Tchê Tchê. Se optar por levá-lo a campo no compromisso válido pela terceira rodada do Brasileirão 2021, o clube de Belo Horizonte terá que desembolsar R$ 1 milhão à vista.

O pagamento é devido ao contrato de empréstimo do volante, que se encerra em maio de 2022. Quando o repassou ao Galo, o Tricolor paulista decidiu que os mineiros deveriam desembolsar o montante em caso de utilização do atleta - o valor deve ser quitado até 48 horas depois do jogo em questão.

Ainda sem escolher a escalação que irá a campo na partida que acontece no Mineirão, a comissão técnica de Cuca deixará para decidir a situação de Tchê Tchê momentos antes do compromisso. O atleta tem sido titular absoluto do treinador desde a sua contratação, em março passado. Ele esteve em 14 compromissos com a equipe, todos nesta condição.

Emprestado até maio de 2022, Tchê Tchê tem os direitos econômicos fixados em 3,5 milhões de euros (R$ 21,5 milhões na cotação atual). Ao mesmo tempo, há uma cláusula que exige o pagamento de R$ 500 mil do Atlético-MG ao São Paulo depois de o jogador completar 25 partidas oficiais pelo clube.

O pagamento feito por causa do número de jogos alcançados pelo meio-campista será abatido em caso de permanência definitiva de Tchê Tchê na Cidade do Galo.