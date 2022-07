Atlético-MG descarta vender Rubens e marca reunião por renovação

Dínamo de Moscou queria fazer uma proposta de até 6 milhões de euros livres de impostos pelo atleta, que tem multa rescisória de 50 milhões de euros

O Atlético-MG descarta vender o meio-campista Rubens no mercado da bola. Cobiçado pelo Dínamo de Moscou, da Rússia, o jogador de 21 anos tem uma reunião para discutir a prorrogação do vínculo na Cidade do Galo, conforme apurado pela GOAL.

Não foi feita uma proposta dos russos pelo jovem revelado nas divisões de base do clube. Porém, havia interesse do intermdiário Anderson Nassrala em levá-lo para o futebol russo — seria apresentada uma oferta entre 5,5 milhões de euros (R$ 30,5 milhões na cotação atual) e 6 milhões de euros (R$ 33,2 milhões) livres de impostos pelo percentual do Galo dos direitos econômicos do atleta. Os mineiros detêm 85%.

A situação, contudo, está totalmente descartada pela diretoria atleticana. Satisfeita com o desempenho de Rubens no elenco profissional, a cúpula deseja prorrogar a estadia do garoto em Belo Horizonte e também valorizá-lo. Haverá uma reunião nos próximos dias com o intuito de discutir a situação.

Hoje, a sua multa rescisória é de R$ 35 milhões para o futebol brasileiro — o valor varia conforme o salário recebido pelo atleta no clube — e a cláusula para uma saída internacional é de 50 milhões de euros (R$ 276,9 milhões). A ideia atleticana é aumentar os dois valores e segurar o atleta por mais tempo — o atual contrato se encerra em dezembro de 2023.

Nesta temporada, Rubens atuou como meio-campista e lateral esquerdo. No período, ele fez 24 jogos, com um gol marcado e uma assistência. O garoto é uma aposta de Turco Mohamed na equipe atleticana.