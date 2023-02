Atlético-MG x Democrata ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Mineiro

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (8), pela quarta rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Atlético-MG e Democrata entram em campo na noite desta quarta-feira (8), às 19h15 (de Brasília), no Independência, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada.

Em casa, o Atlético-MG entra em campo querendo manter o seu 100% de aproveitamento na competição. O técnico Eduardo Coudet deve mandar a campo, mais uma vez, o time titular. Além disso, Hulk e Patrick retornam após terem sido poupados no fim de semana.

Do outro lado, o Democrata está na vice-liderança do grupo B, com 1 ponto. O time vem de derrota na rodada passada, mas deve manter a base.

Prováveis escalações

Escalação do provável Atlético-MG: Everson; Paulo Henrique (Mariano); Bruno Fuchs, Jemerson e Dodô; Allan, Edenilson, Pedrinho e Patrick; Paulinho e Hulk.

Escalação do provável Democrata: Gustavo Silva; Filipi Barros, William Mineiro, Marcão e Gustavinho; Lucas Abreu, Gustavo Crecci e Neto; Rodney, Jorge Henrique e Thiago Ribeiro.

Desfalques

Atlético-MG

Zaracho, Igor Rabello, Arana e Alan Kardec estão no departamento médico. Já Nathan está fora dos planos.

Democrata

Léo está suspenso.

Quando é?