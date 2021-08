Atlético-MG dá cartada final por Diego Costa com salário igual ao de Hulk

Atacante de 32 anos teria salários de R$ 16 milhões por ano e variáveis conforme resultados obtidos com as cores do Galo na atual temporada

O Atlético-MG deu a sua cartada final para contar com Diego Costa no mercado da bola. A diretoria de futebol entregou ao estafe do atleta a última proposta para que ele se transforme em jogador da equipe comandada por Cuca e aguarda uma resposta nos próximos dias.

O Galo tenta convencer o atacante de 32 anos a receber salários fixos semelhantes ao de Hulk, que fatura R$ 16.075.280,00 por ano na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), conforme revelado pela Goal em junho passado. Além disso, o clube se dispõe a pagar bonificações por conquista ao atleta. Os valores variam conforme a relevância das competições. Ele seria pago por títulos de Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro e Mundial de Clubes.

Até a última segunda-feira (9), a pedida de Diego Costa era de R$ 2 milhões fixos por mês, o que inclui salários e direitos de imagem. Os valores, entretanto, são considerados elevados nos bastidores. A intenção é pagar cerca de R$ 1,2 milhão por mês de forma fixa ao atacante.

O jogador de 32 anos é visto como uma alternativa importante para o setor ofensivo. Hulk se tornou a referência no ataque após um início conturbado com a camiseta do Atlético-MG. Hoje, o jogador atua como homem-gol no esquema do técnico Cuca.

Os mineiros já haviam procurado Diego Costa por meio de intermediários, mas não chegaram a um acordo com o atleta no mercado da bola inicialmente. O atacante já deixou claro para o clube que seu desejo, a princípio, é defender as cores de uma equipe da primeira prateleira do futebol europeu.